Câmara Legislativa do DF discute inovação, tecnologia e comunicação em seminário Evento reúne representantes de grandes portais de comunicação para discutir o uso de inovações em estratégias de comunicação Brasília|Do R7 04/11/2024 - 19h10 (Atualizado em 04/11/2024 - 20h01 )

Evento acontece em 6 e 7 de novembro Diogo Lima/Agência CLDF - Arquivo

A CLDF (Câmara Legislativa do DF) vai reunir especialistas de todos os setores para discutir sobre tecnologias inovadoras relacionadas à comunicação no Conecta CLDF. O seminário, que está em sua primeira edição, vai acontecer nesta quarta e quinta-feira (6 e 7) com palestras e mesas redondas.

Entre as discussões previstas estão os principais desafios, as perspectivas e cenários, além do uso da inovação em estratégias de comunicação. O evento começa às 9h e vai até 18h nos dois dias, com participação gratuita. A inscrição pode ser feita por meio deste link .

“O Conecta CLDF tem o intuito de oferecer à sociedade debates de excelência envolvendo especialistas de renome internacional ligados às áreas de comunicação e inovação, pilares da nossa democracia", afirma o presidente da CLDF, Wellington Luiz (MDB).

Depois da palestra inaugural, o seminário segue para mesas redondas com membros de diversos portais de comunicação do Brasil para discutir combate à desinformação e a relação da imprensa com a cidadania. No segundo dia, as discussões são sobre comunicação na era digital, inovação no setor público e inteligência artificial no serviço público. A programação completa está neste link .

“Construímos um seminário abordando os principais temas e desafios da comunicação pública, tendo em vista o aperfeiçoamento do serviço que a Casa e outras instituições públicas devem prestar à população”, diz o vice-presidente da CLDF, deputado Ricardo Vale (PT).