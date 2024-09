Câmara Legislativa do DF fará homenagem aos 20 anos da Adasa nesta quinta Solenidade vai celebrar atuação da agência pelos serviços prestados à população do Distrito Federal Brasília|Do R7, em Brasília 11/09/2024 - 18h46 (Atualizado em 11/09/2024 - 18h46 ) ‌



Celebração ocorrerá em sessão solene Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

A Câmara Legislativa do Distrito Federal fará uma sessão nesta quinta-feira (12) para comemorar os 20 anos da Adasa (Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal), completados no dia 2 de setembro. A realização da solenidade foi um pedido do presidente da CLDF, Wellington Luiz (MDB).

O evento contará com a presença de autoridades, servidores da agência, representantes de entidades e convidados especiais. Durante a solenidade, serão destacados os desafios enfrentados pela agência ao longo das duas décadas de trabalho e as conquistas da instituição, entre elas o incentivo ao uso consciente de recursos naturais e a garantia de serviços de qualidade à população.

Também nesta quinta, a Adasa vai inaugurar a Galeria da Diretoria Colegiada, com imagens dos cinco diretores-presidentes e dos 14 diretores que fizeram ou fazem parte da gestão da agência. A exposição será na antiga Rodoferroviária de Brasília.

A Adasa foi criada em 2004 e é o órgão público responsável por acompanhar, regular e fiscalizar os recursos hídricos do Distrito Federal.