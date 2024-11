Câmara Legislativa do DF lamenta e repudia atentado em frente ao STF Por volta das 19h30 dessa quarta-feira (13), um homem jogou bombas em direção ao STF e acabou morrendo pela explosão de uma delas Brasília|Do R7, em Brasília 14/11/2024 - 14h11 (Atualizado em 14/11/2024 - 14h11 ) twitter

Caso está sendo investigado pela Polícia Federal Bruno Peres/Agência Brasil

A Câmara Legislativa do Distrito Federal repudiou o atentado que ocorreu na noite de quarta-feira (14) em frente ao STF (Supremo Tribunal Federal). Em nota, a Casa disse que está acompanhado o ocorrido e acredita nas forças de segurança do DF “para elucidarem de forma pormenorizada todo o ocorrido e as circunstâncias que precederam aquele ato fatídico.”

“É com profundo pesar e preocupação que a Câmara Legislativa do Distrito Federal acompanha, desde o momento do ocorrido, o atentado de ontem na Praça dos Três Poderes, que lamentavelmente culminou com a morte de um cidadão brasileiro.

“A Câmara segue firme no seu propósito e na sua obrigação constitucional de fiscalizar as atividades que estão sendo levadas a cabo pelo Executivo, informando que continuaremos atentos e trabalhando em parceria com os órgãos envolvidos”, destacou a nota.

Autor do atentado morreu

Por volta das 19h30, um carro explodiu em frente ao Anexo 4 da Câmara dos Deputados. Em seguido, outro explosivo foi jogado em frente a Supremo Tribunal Federal por um homem identificado como Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos.

De acordo com as imagens de segurança da Corte, o segundo explosivo pegou em Francisco, ocasionando a sua morte. A Polícia Militar do DF precisou fazer uma varredura na Praça dos Três Poderes para ver se havia perigo de mais risco na área. Para garantir a segurança, a Esplanada dos Ministérios foi fechada logo após o ocorrido e liberada na manhã desta quinta-feira (14).

Caso está em investigação

No mesmo dia, a Polícia Federal informou que abriu uma investigação para apurar os fatos que ocorrem na Esplanada.

“Um inquérito policial será instaurado para apurar os ataques. Foram acionados policiais do Comando de Operações Táticas (COT), do Grupo de Pronta-Intervenção da Superintendência Regional da PF no Distrito Federal, peritos e o Grupo Antibombas da instituição, que estão conduzindo as ações iniciais de segurança e análise do local”, disse a PF.

Nesta quinta-feira, foi confirmado que o homem morto nas explosões era dono do veículo que explodiu no anexo 4 da Câmara dos deputados. A informação foi confirmada pelo jornalismo da RECORD com fontes na Polícia Civil do Distrito Federal e no Governo do DF.

