Câmara Legislativa homenageia atletas paralímpicos que representaram o DF em Paris Outros paratletas da capital do país também serão homenageados em sessão nesta segunda-feira Brasília|Do R7, em Brasília 14/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 14/10/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Daniele Souza foi a primeira brasileira da modalidade parabadminton a participar de uma paralimpíada Saulo Cruz/CPB

A Câmara Legislativa do Distrito Federal homenageia nesta segunda-feira (14) os atletas paralímpicos que estiveram nas Paralimpíadas de Paris deste ano. Além deles, outros atletas e treinadores da capital do país também serão contemplados. A sessão também vai celebrar o Dia Nacional do Atleta Paralímpico, comemorado em 22 e setembro. A iniciativa é da deputada distrital Doutora Jane (MDB) e tem coautoria dos deputados Iolando (MDB) e Martins Machado (Republicanos).

A homenagem será no Plenário da CLDF, a partir das 10h, e contará com presenças de autoridades, familiares dos atletas e a comunidade em geral. Segundo a distrital, o momento é de destacar “o reconhecimento desta Casa Legislativa aos atletas paralímpicos do Distrito Federal”.

No requerimento, a deputada afirma que o evento celebra o trabalho desenvolvido por atletas e treinadores. “É uma oportunidade para homenagearmos os esforços, as conquistas e a dedicação dos atletas paralímpicos do Distrito Federal”, afirmou.

O deputado Iolando destaca que é emocionante ver o reconhecimento e o apoio aos atletas paralímpicos que inspiram as pessoas “com suas histórias de superação e dedicação”. “Destaco a importância do reconhecimento da Câmara e do Distrito Federal a esses atletas, que muitas vezes enfrentam desafios imensos para alcançar seus objetivos”, disse.

‌



Martins Machado reforçou que a homenagem é mais que merecida. “O brilho dos atletas paralímpicos nos Jogos de Paris foi uma verdadeira demonstração de superação, resiliência e excelência. Vimos recordes sendo quebrados, medalhas sendo conquistadas e limites humanos sendo redefinidos, onde o esporte mostrou mais uma vez que não existem barreiras intransponíveis para quem tem determinação”, declarou.

Representando o DF

O Distrito Federal foi representado por dez esportistas na Paralimpíada de Paris. Entre eles, estava o nadador Wendell Belarmino, de 26 anos, natural de Sobradinho. O atleta disputava na categoria deficiência visual da natação e ganhou a medalha de prata na competição.

‌



Também participaram dos Jogos os brasilienses Sérgio Fróes, do hipismo, Carla Maia, do tênis de mesa, e o atleta-guia Wendel de Souza.

O goalball foi a modalidade paralímpica com mais representantes do Distrito Federal. Ao todo, quatro atletas integraram a delegação brasileira: a pivô Ana Gabriely Brito e a ala Jéssica Gomes na seleção feminina, e os alas Leomon Moreno e André Claudio Botelho na seleção masculina.

‌



As atletas do badminton paralímpico, Daniele Souza, e da canoagem, Aline Furtado, completaram a equipe de representantes da capital federal.

Programação

A sessão solene será aberta à toda comunidade e terá transmissão ao vivo pela TV Distrital da Câmara Legislativa do DF. A sessão está marcada para começar às 10h desta segunda-feira (14).