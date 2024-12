Câmara Legislativa vota orçamento de R$ 66,6 bi para o DF em 2025 nesta semana Texto precisa ser aprovado antes do recesso parlamentar, previsto para 16 de dezembro Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 09/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/12/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Orçamento prevê R$ 25 bi vindos do FCDF Carlos Gandra/Agência CLDF - 04.12.2024

Os deputados distritais da CLDF (Câmara Legislativa do DF) votam o projeto de lei que trata do orçamento previsto para o Distrito Federal no ano de 2025 nesta terça-feira (10). O texto enviado pelo GDF (Governo do Distrito Federal) prevê orçamento de R$ 66,6 bilhões, o que representa um aumento de R$ 5,5 bilhões se comparado a 2024.

A LDO (Lei de Diretrizes orçamentárias) identifica as prioridades que foram estabelecidas no PPA (Plano Plurianual), prevendo então a receita e estabelecendo a programação de despesas para exercício financeiro.

Do total previsto para 2025, R$ 41,6 bilhões são provenientes de recursos do DF e R$ 25 bilhões são do FCDF (Fundo Constitucional). O fundo é uma verba que o governo federal repassa ao Distrito Federal para ajudar no custeio da segurança pública, da saúde e da educação da capital.

Do montante previsto para o próximo ano, a divisão deve ser:

‌



• R$ 11,4 bilhões para a segurança pública;

• R$ 8,1 bilhões para a saúde; e

‌



• R$ 5,4 bilhões para a educação.

Em comparação com o Orçamento de 2024, essa distribuição apresenta aumentos de 6,97% na segurança pública e 15,79% na saúde, mas a educação teve queda de 0,96%.

O regimento interno da Casa prevê que o recesso parlamentar dure de 16 de dezembro a 1º de fevereiro, então os distritais devem terminar as votações prioritárias ainda nesta semana. Depois de aprovado pela CLDF, o orçamento segue para sanção do governador Ibaneis Rocha.