Câmara realiza audiência com procuradores sobre acidente da Voepass Colegiado da Câmara dos Deputados acompanha as investigações do acidente que aconteceu em agosto Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 12/11/2024 - 10h29 (Atualizado em 12/11/2024 - 10h29 )

Acidente da Voepass Reprodução/RECORD

A Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha as investigações sobre o acidente com a aeronave da Voepass, realizará nesta terça-feira (12) uma nova audiência pública para ouvir procuradores. A reunião, proposta pelo coordenador do colegiado, deputado Bruno Ganem (Podemos-SP), e pelo relator, deputado Padovani (União-PR), será às 15h.

Segundo Ganem, a presença da defensora pública-geral do estado de São Paulo é fundamental para assegurar que os direitos das vítimas e de seus familiares sejam protegidos e respeitados. Além disso, o deputado destacou a importância do procurador-geral de Justiça do estado de São Paulo para garantir que informações relevantes sobre o acidente sejam compartilhadas de forma transparente com a comissão.

Ganem também solicitou a participação de um representante do MPF (Ministério Público Federal) para contribuir com o esclarecimento dos fatos e a identificação de responsabilidades.

“O MPF poderá fazer recomendações que ajudem a melhorar as práticas de segurança e fiscalização no setor aéreo, contribuindo para a prevenção de futuros acidentes”, afirmou o deputado.

Relembre o acidente

O acidente ocorreu em 9 de agosto, quando a aeronave da Voepass, que partiu de Cascavel (PR) com destino a São Paulo, caiu em Vinhedo, nas proximidades da capital paulista, resultando na morte de 62 pessoas. No fim de agosto, a Câmara dos Deputados criou uma comissão externa para acompanhar as investigações.

Uma das hipóteses apuradas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), do Comando da Aeronáutica, é o acúmulo de gelo em partes da aeronave. Em setembro, o brigadeiro do ar Marcelo Moreno, chefe do Cenipa, apresentou o relatório preliminar sobre o acidente, indicando que não houve declaração de emergência pela tripulação antes da queda, e que o sistema de degelo da aeronave foi acionado três vezes durante o voo.

Em outubro, o presidente da Voepass, José Luis Felício Filho, afirmou à comissão que a aeronave havia passado por manutenção na noite anterior ao acidente e estava em pleno funcionamento. Ele também garantiu que os pilotos tinham treinamento adequado para lidar com situações adversas, incluindo a presença de gelo.