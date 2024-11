Câmara suspende sessão após explosão na Esplanada e faz um minuto de silêncio por morte Um corpo foi encontrado em frente ao prédio do STF após explosões na Esplanada Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 13/11/2024 - 20h55 (Atualizado em 13/11/2024 - 22h10 ) twitter

Cãmara suspende sessão após explosão

A Câmara dos Deputados suspendeu, na noite desta quarta-feira (13), a sessão no Plenário após as explosões nas imediações do Congresso e do STF (Supremo Tribunal Federal). Os deputados foram autorizados a deixar o plenário por volta das 21h. O deputado Sóstenes Cavalcante (PL - RJ), presidente da sessão, pediu um minuto de silêncio pela morte confirmada no incidente.

A Esplanada está isolada. A Câmara informou que a polícia legislativa está acompanhando o caso.

Pelo menos duas explosões foram registradas na noite desta quarta próximo a Praça dos Três Poderes. Um corpo foi encontrado em frente ao prédio do STF. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF, equipes foram acionadas e confirmaram o óbito no local.

A outra explosão aconteceu próximo ao estacionamento do anexo 4 da Câmara dos Deputados. Os dois incidentes foram registrados por volta de 19h30.

Em nota, o STF informou que os ministros e servidores foram retirados do prédio por cautela.

Sessão na Câmara

No momento que os deputados decidiram por encerrar a sessão, os parlamentares analisavam o projeto que amplia a imunidade tributária conferida a templos de qualquer culto. A proposta é do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ).