Ministro da Educação diz que Enem 2024 ocorre sem problemas de falta de energia Cerca de 4,3 milhões de estudantes estão inscritos e buscam conquistar uma vaga no ensino superior por meio do Enem Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 03/11/2024 - 13h12 (Atualizado em 03/11/2024 - 16h51 )

Enem 2024 ocorre sem problemas de falta de energia

Em visita à Sala de Acompanhamento do Enem 2024, o ministro da Educação, Camilo Santana, comentou que o primeiro dia de provas ocorre sem interrupções por falta de energia elétrica.

Apesar das fortes chuvas em algumas regiões de Mato Grosso do Sul e São Paulo, Santana explicou que as salas de prova foram abertas mais cedo nessas áreas para que os candidatos pudessem se abrigar da chuva.

“Algumas regiões enfrentaram chuvas intensas, mas abrimos as salas de aula com antecedência para que os alunos se abrigassem e realizassem as provas sem transtornos”, explicou o ministro.

Camilo Santana destacou um aumento no número de inscrições confirmadas.

‌



“Nós tivemos um aumento comparado com 2022 e agora, no segundo ano do governo do presidente Lula, um aumento de aproximadamente 27% a mais de alunos inscritos confirmados para o Enem 2024 [...] e um aumento significativo dos alunos matriculados no terceiro ano do Ensino Médio que estão fazendo a prova esse ano e que se inscreveram, comparado com o ano anterior”, explicou.

Cerca de 4,3 milhões de estudantes estão inscritos e buscam conquistar uma vaga no ensino superior através do exame. No primeiro dia, os participantes enfrentaram 90 questões objetivas – sendo 45 de linguagens e 45 de ciências humanas – além da edição. O tempo disponível será de cinco horas e meia.

‌



Já o segundo dia do exame acontece no próximo domingo (10) e será dedicado às provas de ciências da natureza e matemática, com 45 questões em cada caderno. O tempo de prova será de quatro horas e meia, encerrando o Enem 2024.

Painel Enem 2024

Para a edição de 2024, o Inep lançou o Painel Enem, que oferece uma visão ampla e detalhada sobre o exame com dados acessíveis para consulta interativa. A plataforma permite que qualquer interessado visualize dados preliminares em diferentes níveis — nacional, regional, estadual e municipal — conforme os filtros e recortes desejados.

‌



Alguns dos dados disponíveis incluem:

Total de inscrições e confirmações;

Quantidade de concluintes da rede pública (principal público-alvo);

Situação dos participantes em relação ao ensino médio;

Número de isentos da taxa de inscrição e pagantes;

Proporção de inscritos por gênero;

Cor/raça dos candidatos;

Faixas etárias.

A ferramenta também possibilita sobrepor filtros, facilitando cruzamentos específicos. Por exemplo, é possível verificar o percentual de mulheres concluintes do ensino médio inscritas em determinado estado.

Essas informações são úteis para a sociedade em geral, organizações da sociedade civil, gestores educacionais, pesquisadores e imprensa, promovendo maior transparência sobre o Enem e suas características.