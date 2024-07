Candidatos vão dirigindo fazer prova teórica do Detran para tirar CNH Quatro pessoas foram flagradas pelo Detran de Taguatinga, um deles pilotava uma moto roubada com chassi raspado Brasília|Do R7, em Brasília 19/07/2024 - 08h38 (Atualizado em 19/07/2024 - 08h38 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Quatro motoristas foram flagrados

O Detran (Departamento de Trânsito do Distrito Federal) flagrou nesta semana quatro candidatos que foram dirigindo realizar a prova teórica para obter a CNH (Carteira Nacional de Habitação) no Detran de Taguatinga. Os envolvidos foram notificados por dirigir sem o documento e os veículos foram removidos para o depósito da autarquia. Um dos candidatos à prova teórica pilotava uma moto furtada com o chassi raspado para dificultar a identificação.

Os flagrantes foram resultado de um trabalho integrado de equipes de policiamento de trânsito, contando com o apoio de equipes da Coordenação de Policiamento e Fiscalização de Trânsito e equipes de inteligência do Detran.

Segundo a autarquia, neste ano, já foram 116 alunos flagrados dirigindo após realizarem provas teóricas no Detran de Taguatinga. Na semana passada, a Operação Lince flagrou outra motocicleta, com mais de R$ 35 mil em débitos relativos a multas de trânsito.

O Detran diz que mesmo sabendo do policiamento de trânsito, os alunos que frequentam o Detran costumam arriscar e ir dirigindo para a prova, “apostando na impunidade”.