Cármen Lúcia diz que abstenção aumentou no 2º turno: ‘Vamos ver o que podemos aperfeiçoar’ Ministra disse também que o segundo turno das eleições municipais deste ano ocorreu de forma tranquila Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 27/10/2024 - 20h06 (Atualizado em 27/10/2024 - 20h47 ) twitter

Cármen Lúcia fez uma coletiva final sobre as eleições municipais Alejandro Zambrana/Secom/TSE - 12.09.2024

A presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministra Cármen Lúcia, afirmou neste domingo (27) que a abstenção do segundo turno ficou entre 28% e 30% e que os dados serão consolidados na próxima segunda-feira (28). A ministra deu exemplos de algumas comunidades do Amazonas e Rondônia que poderiam ter tido problemas de transporte.

“Há um aumento de abstenção no segundo turno. Até aqui temos entre 28% e 30% de abstenção. Tivemos casos climáticos, outros problemas. Vamos verificar e ver o que podemos aperfeiçoar. Vamos ter que apurar em cada local e trabalhar com os dados”, afirmou a presidente do TSE, Cármen Lúcia.

A ministra disse também que o segundo turno das eleições municipais deste ano ocorreu de forma tranquila e “absoluto respeito” ao exercício regular de um direito e de um dever. Além disso, disse que quer “uma monotonia democrática”.

“Fui, votei rápido, sem problemas. É isso que queremos, nós queremos uma monotonia democrática. Uma eleição como devem ser todas as eleições, em clima de tranquilidade. Essa eleição dá demonstração de que clima de violência, intolerância, as informações fraudadas para compelir eleitor é algo fora do normal”, disse.

Segundo a ministra, a entrega que a Justiça Eleitoral apresenta ao povo brasileiro “é rigorosamente o atestado de que a democracia brasileira funciona com instituições sólidas e seguras”.

A ministra afirmou ainda que a democracia é o espaço no qual todos podem e devem conviver, com sossego e alegria. “Amanhã recomeçamos os trabalhos até porque os trabalhos são incessantes e as eleições sigam sendo serenas”, disse.