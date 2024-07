Carreta da Inclusão do DF atende população do Recanto das Emas nesta terça Estrutura será montada atrás do Centro Empresarial 104, a partir das 10h, até quinta-feira Brasília|Do R7, em Brasília 29/07/2024 - 08h58 (Atualizado em 29/07/2024 - 08h58 ) ‌



Próxima região administrativa é o Samambaia Paulo H Carvalho/Agência Brasília - Arquivo

A Carreta da Inclusão do Distrito Federal começa a atender a população do Recanto das Emas nesta terça-feira (30) a partir das 10h. A carreta será montada no Centro Empresarial 104, no estacionamento do Castelo Forte, em frente ao Conjunto 1, e permanece na administração regional até quinta-feira (1º). A iniciativa foi idealizada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em parceria com a Secretaria da Pessoa com Deficiência do DF. O foco é oferecer diversos serviços à população, desde entretenimento e encaminhamento ao mercado de trabalho até apoio jurídico e emissão de carteirinhas de identificação para pessoas com deficiência e com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Ao todo, seis regiões administrativas serão atendidas até setembro, entregando um total de 3.777 carteiras de identificação. A primeira região administrativa a receber o projeto foi o Guará. As próximas regiões são Samambaia (13 a 15 de agosto), Gama (26 a 28 de agosto), Santa Maria (3 a 5 de setembro) e Planaltina (17 a 19 de setembro).

“Ao oferecer diferentes serviços gratuitos para as pessoas com deficiência, a Carreta promove a inclusão nas suas mais diferentes formas. Seja por meio de tecnologias assistivas ou de serviços públicos diversos, como os atendimentos jurídicos e as iniciativas para incentivar a empregabilidade. No Guará, foram feitos mais de 1,2 mil atendimentos. Agora, chegou a vez de o Recanto das Emas receber este importante projeto”, diz o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Leonardo Reisman.

Secretário da Pessoa com Deficiência, Flávio Santos, observa a importância de ampliar o acesso do cidadão aos serviços públicos, sobretudo no caso daqueles que não podem ou têm dificuldade de se deslocar para outras cidades.

“A Carreta da Inclusão vai novamente integrar as secretarias em prol da comunidade. Além de sair do espaço físico para levar às pessoas com deficiência inclusão digital, cidadania e acessibilidade. Essa é uma das vertentes desta gestão do Governo do Distrito Federal”, disse.

Serviços oferecidos

Na Carreta da Inclusão, estarão presentes a Diretoria de Emprego e Renda da Secretaria da Pessoa com Deficiência, com suporte àqueles que estão em busca de oportunidades no mercado de trabalho, e a Defensoria Pública do DF, que oferecerá atendimentos jurídicos a quem precisar resolver pendências burocráticas, além de auxílio sobre como as pessoas com deficiência podem solicitar o cartão de uso do passe livre para ônibus e metrôs.

Além disso, um dos principais destaques do evento é a arena gamer, onde os visitantes podem experimentar jogos eletrônicos adaptados com tecnologia assistiva. O espaço também permite a inscrição no projeto Gamifica DF, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, com cursos gratuitos nas áreas de desenvolvimento de jogos, design e marketing.

A Carreta da Inclusão e o Gamifica DF se somam aos vários projetos desenvolvidos pelo governo desde 2019, quando foi criada a Secretaria da Pessoa com Deficiência, com a proposta de tornar o Distrito Federal mais acessível, implementando ações como o Cadastro Único para a emissão de carteiras de identificação e o Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência.