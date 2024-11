Casal é condenado a 30 anos de prisão por matar motorista de aplicativo durante corrida no DF Vítima foi esfaqueada durante viagem solicitada pela dupla; caso aconteceu em novembro de 2023 Brasília|Do R7, em Brasília 15/10/2024 - 18h13 (Atualizado em 15/10/2024 - 18h13 ) twitter

Casal cumprirá pena em regime fechado Divulgação/Conselho Nacional de Justiça

O TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios) condenou nesta terça-feira (15) um homem e uma mulher a 30 anos de prisão cada, por latrocínio (roubo seguido de morte) contra um motorista de aplicativo durante uma corrida por carro de aplicativo feita em uma rodovia em Santa Maria, no Distrito Federal. A vítima foi esfaqueada durante assalto e morreu na hora. O caso aconteceu em novembro de 2023. Os condenados deverão cumprir pena em regime inicial fechado. Cabe recurso contra a decisão.

De acordo com o Ministério Público, o casal solicitou o transporte por aplicativo para levá-los de São Sebastião a Santa Maria. No caminho, o rapaz anunciou o assalto e a vítima reagiu. O motorista levou facadas no corpo e morreu na hora.

Em seguida, os condenados deixaram o corpo do motorista em uma área de mata e fugiram com o carro da vítima. Policiais de Goiás que estavam fazendo ronda na região abordaram o veículo que apresentava atitudes suspeitas. Ao pará-lo, os agentes observaram que o condutor estava sem camisa e com as mãos sujas de sangue.

Na abordagem, foram encontrados uma faca e um simulacro de arma de fogo. Além disso, a mulher confessou o crime e indicou o local onde havia deixado o corpo da vítima.

Durante a audiência, a defesa do rapaz solicitou que o seu interrogatório fosse anulado e pediu o afastamento de circunstância que agravam a pena. A defesa da mulher pediu absolvição e a desclassificação da sua participação no crime.

Na decisão, o magistrado afirmou que ficou comprovado o crime com uso de violência, e que os réus não poderão recorrer em liberdade.