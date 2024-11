CCJ da Câmara pauta para votar nesta terça PEC que pode acabar com aborto legal no país Governo ainda pode impedir votação, já que deputados têm direito de pedir vistas, alegando que precisam de mais tempo para análise Brasília|Do Estadão Conteúdo 11/11/2024 - 16h13 (Atualizado em 11/11/2024 - 16h13 ) twitter

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara dos Deputados incluiu na pauta de votação desta terça-feira (12) uma proposta de emenda à Constituição contra o aborto. A PEC, protocolada em 2012 e de autoria do então deputado federal Eduardo Cunha (Republicanos-RJ), cassado em 2016, garante a inviolabilidade do direito à vida “desde a concepção”. “A vida não se inicia com o nascimento e sim com a concepção”, justificou Cunha à época.

Na prática, se esse texto for aprovado pelo Congresso Nacional, seriam abolidas as autorizações, hoje previstas em lei, para interrupção da gestação. Atualmente, a gravidez pode ser interrompida se houver risco à vida da mulher, se o feto tiver anencefalia ou se a mulher for vítima de estupro.

A deputada federal Chris Tonietto (PL-RJ) é a relatora da PEC de Cunha e já redigiu votar a favor da proposição.

O governo ainda pode impedir a votação na terça-feira. Isso porque os deputados têm direito de pedir vistas, alegando que precisam de mais tempo para análise. O pedido de vistas adia a votação por duas sessões.

Esse tema já tinha entrado na pauta do Legislativo federal neste ano, quando deputados promoveram um projeto de lei que equiparava o aborto feito após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio, estabelecendo penas de 6 a 20 anos de prisão para a mulher que realizasse tal procedimento. A Câmara acelerou a tramitação desse projeto de lei no plenário em uma votação que durou cinco segundos.

Após fortes críticas de movimentos populares e de organizações da sociedade civil, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), decidiu, em junho, criar uma comissão representativa para discutir o projeto e afirmou que a proposição ficaria para o segundo semestre do ano. Até então, essa comissão não teve nenhum avanço.