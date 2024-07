CCJ do Senado adia votação da PEC que transforma Banco Central em empresa pública O texto em discussão na CCJ transforma o BC em uma empresa pública com independência

Alto contraste

A+

A-

CCJ do Senado adia votação da PEC Marcello Casal Jr/Agência Brasil - Arquivo

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado adiou nesta quarta-feira (3) a votação da proposta que transforma o Banco Central em empresa pública. O debate sobre a proposta foi adiado para a próxima quarta-feira (10), em sessão extraordinária.

Atualmente, o BC é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda. A proposta, além de retirar a vinculação do banco a qualquer ministério, concede autonomia de gestão administrativa, contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial. A aprovação do orçamento anual de custeio e de investimentos do BC caberá à comissão temática pertinente do Senado Federal.

A análise da proposta ocorre em meio a críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à atuação do presidente do BC, Roberto Campos Neto. Na terça-feira (2), em entrevista a uma rádio de Salvador, Lula declarou que o Banco Central pertence ao Estado brasileiro e não pode estar a serviço do mercado.

Para o relator, a proposta se tornou motivo de “picuinha” entre o governo e o BC. Na visão de Plínio Valério, o adiamento da votação está “matando” a proposta.

“Qualquer pedido de adiamento está alimentando esse acirramento entre Banco Central e o presidente Lula. Para mim, era muito cômodo adiar. Estou sob o foco das luzes da mídia. Vou ficar dando entrevista o tempo todo. Mas não estou no Senado para brincar. Este projeto não é político, não é do BC, não é do presidente Lula. Este projeto é de Estado”, disse o senador.