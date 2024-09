Cebraspe será banca do concurso com 740 vagas da PCDF; salário inicial chega a R$ 7.760 Certame oferece 260 vagas para início imediato e 480 para cadastro de reserva; veja dicas para se preparar Brasília|Do R7, em Brasília 05/09/2024 - 18h51 (Atualizado em 05/09/2024 - 18h51 ) ‌



Vagas são para pessoas formadas no ensino superior ou com nível médio Tony Oliveira/Agência Brasília - 7.6.2024

O Cebraspe foi oficializado nesta quinta-feira (5) como a banca organizadora do concurso para a área administrativa da PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal).

Serão ofertadas 740 vagas, sendo 60 para o cargo de gestor de apoio às atividades policiais civis, com mais 180 para cadastro de reserva, e 200 vagas para analista de apoio às atividades policiais civis, com outras 300 para cadastro de reserva.

Para o cargo de gestor, será exigido nível superior, enquanto o cargo de analista requer nível médio.

O salário inicial para gestores é de R$ 7.760, enquanto para analistas é de R$ 4.940. Esses valores podem chegar a R$ 10.194,21 e R$ 6.489,61, respectivamente, ao longo da carreira.

‌



A portaria definindo as especialidades dos cargos foi publicada em setembro de 2022.

Cargos e especialidades da PCDF

O concurso da Polícia Civil do DF traz uma variedade de especialidades para o cargo de gestor, incluindo:

‌



Analista de Informática (Banco de Dados, Desenvolvimento de Sistemas, Rede de Computadores);

Arquivista;

Assistente Social;

Bibliotecário;

Contador;

Enfermeiro;

Farmacêutico;

Fisioterapeuta;

Fonoaudiólogo;

Nutricionista;

Odontólogo;

Pedagogo;

Psicólogo;

Profissional de Educação Física.

Já para o cargo de analista de apoio às atividades policiais civis, a especialidade é agente administrativo, que exige apenas a conclusão do ensino médio.

Requisitos do concurso

Os candidatos devem atender aos requisitos específicos estabelecidos pela Lei nº 783, de 26 de outubro de 1994, que criou as carreiras de gestão de apoio às atividades policiais civis.

‌



Para cargos como gestor de informática, por exemplo, é necessário ter diploma em áreas específicas de informática. Outras especialidades, como assistente social, enfermeiro e fisioterapeuta, exigem formação em suas respectivas áreas e registro nos conselhos de classe.

Como se preparar

Professor e especialista em concursos públicos, Deodato Neto diz que, com a definição da banca, o momento é de focar nos detalhes do edital.

“É importante se familiarizar com o estilo de questões do Cebraspe, que geralmente exige bastante atenção aos enunciados e raciocínio rápido. Além disso, manter uma rotina de estudos consistente é essencial”, recomenda.

Segundo ele, outros concursos da área estão por vir. “Além do concurso da PCDF, ainda temos a previsão dos concursos para a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Portanto, quem se preparar com foco e disciplina poderá estar bem posicionado para conquistar uma vaga nessas instituições.”

Confira as dicas

1. Estude o perfil da banca: Pesquise provas anteriores organizadas pelo Cebraspe, e familiarize-se com o estilo das questões. Cada banca tem suas peculiaridades, como preferência por questões de múltipla escolha ou certo nível de dificuldade em temas específicos. Entender como a banca costuma cobrar o conteúdo é essencial para direcionar seus estudos.

2. Monte um plano de estudos detalhado: Organize um cronograma que contemple todas as matérias do edital, reservando mais tempo para as disciplinas com maior peso ou aquelas que você tem mais dificuldade. Distribua o tempo de forma equilibrada e inclua revisões periódicas para reforçar o aprendizado.

3. Faça muitos exercícios e simulados: Além da teoria, resolver questões de provas anteriores é fundamental para fixar o conteúdo e treinar sua velocidade e raciocínio. Simulados completos também ajudam a avaliar o tempo de prova, controlar a ansiedade e identificar áreas que precisam de mais atenção.