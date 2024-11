Celina Leão assina ordem de serviço para início das obras da Piscina de Ondas do DF Governadora em exercício destacou que projeto vai atender todos os públicos: de idosos a crianças; investimento chega a R$ 20 milhões Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília e Kristine Otaviano, RECORD, em Brasília 01/11/2024 - 10h41 (Atualizado em 01/11/2024 - 10h41 ) twitter

Empresa tem 630 para finalizar obra Divulgação/Novacap - Arquivo

A governadora em exercício, Celina Leão, assinou nesta sexta-feira (1º) uma ordem de serviço para o início das obras de reforma da Piscina de Ondas da capital do país. Conforme o R7 adiantou no começo desta semana, as obras de reforma e de ampliação do espaço aquático, no Parque da Cidade, devem começar no início de 2025. O investimento do governo é de R$ 20 milhões e a expectativa é que o empreendimento atenda todos os públicos.

“Nós ampliamos todo o atendimento. Quem teve a oportunidade de conhecer e já tem uma memória afetiva dessa piscina com ondas, sabe que ela não era muito apropriada para crianças pequenas. Então a gente pensou nesse público infantil e na terceira idade, por isso vamos fazer o rio lento”, explicou.

Celina reforçou que todo o projeto arquitetônico do complexo aquático e esportivo vai ser produzido pela empresa responsável pelo empreendimento, com prazo de entrega em um ano e oito meses. Sobre as demais ações no Parque da Cidade, Celina destacou que o governo está ocupando os espaços que estavam abandonados há anos.

“A gente vai estar ocupando esses lugares (abandonados) de forma definitiva, cuidando a cada dia mais do parque, trazendo lazer onde tem pessoas e melhorando a iluminação pública. Você pode ter certeza que esse Parque da Cidade já é lindo e nós vamos deixá-lo ainda mais especial”, afirmou.

‌



Complexo aquático

A empresa vencedora da licitação, Engemil Engenharia, tem até 180 dias para elaborar os projetos executivos e conseguir a aprovação dos órgãos responsáveis. Esse prazo se encerra no fim de março. Segundo o diretor de edificações da Novacap, Carlos Alberto Spies, a empresa pode trazer inovações tecnológicas ao projeto, como novas formas de criar as ondas.

Spies explica que o processo de licitação foi “bastante demorado” pela quantidade de detalhes envolvidos. Ele afirma que a obra engloba a reforma e o restauro de todo o complexo da Piscina de Ondas e a construção de um Parque Aquático com piscina infantil com tobogã e um rio lento — correnteza de águas tranquilas. “O complexo vai ser maior, com atrativos maiores para a sociedade de Brasília”, explica.

‌



O diretor pontua, ainda, que as estruturas já existentes, como o restaurante, banheiro e vestiários serão mantidos.

A Piscina de Ondas

A Piscina de Ondas foi o primeiro equipamento do tipo na América Latina e produzia ondas de até um metro de altura, anunciadas por uma sirene. Inaugurada em 1978, era opção de lazer para o público de Brasília nos anos 1980 e 1990, antes de ser desativada em 1997.

Depois de desativada e antes da pandemia de Covid-19, a Piscina de Ondas serviu de palco para festas e eventos culturais. Enquanto esteve em atividade, o espaço chegou a receber cerca de 10 mil pessoas nos fins de semana.