Celina Leão assina ordem de serviço para reforma em ala dos fissurados no Hran Obra terá o investimento de R$2,8 milhões e poderá dobrar a capacidade de atendimento da unidade Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 13/11/2024 - 12h17 (Atualizado em 13/11/2024 - 12h18 )

Celina assinou ordem de serviço nesta quarta-feira Edis Henrique Peres/R7 - 13

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, assinou nesta quarta-feira (13) ordem de serviço para reforma da ala dos fissurados do Hran (Hospital Regional da Asa Norte), que atende crianças com fenda labial e palatina, conhecida como lábio leporino. A obra terá um investimento de R$ 3,8 milhões e pode até dobrar o número de atendimentos na unidade. Em agenda oficial, Celina destacou a importância da medida.

“Essa ordem de serviços a ala dos fissurados é um pedido muito antigo. Atendemos quase cinco mil crianças anualmente e agora vamos ter um local mais apropriado, poderemos ampliar o número de crianças que nós atendemos e dar uma condição de trabalho para os nossos profissionais. É um dia de muita alegria, as famílias e servidores estão muito emocionados”, disse.

Apenas neste mês de outubro, a ala realizou 27 cirurgias de crianças com lábio leporino.

O deputado federal Julio Cesar (Republicanos), também presente no evento, destacou a importância da entrega.

‌



“Hoje é um dia muito especial de poder ver essa reforma tão esperada acontecer aqui no Hran. Aos poucos estamos conseguindo alcançar os resultados. Após a reforma, além de dar mais conforto e qualidade aos pacientes, podemos dobrar o número”, disse. O parlamentar reforçou que vai continuar destinando emendas para o Distrito Federal para atender a população.

Melhorias nos hospitais

Celina também apontou para as melhorias que serão realizadas nos hospitais. Em visita que a governadora em exercício fez ao Hospital de Samambaia, os servidores fizeram alguns pedidos, como a troca de computadores, que será feita pela Secretaria de Saúde.

‌



“O governo é muito grande e tem muita coisa para ser feita. Mas vamos trocar todos os computadores da rede e comprar ar-condicionado para toda a rede. Temos um grande desafio que é a saúde pública, que precisa da mão de obra de homens e mulheres. O SUS não é como um hospital privado, ele tem a porta aberta para atender a todos. E estamos melhorando a saúde”, afirmou.

A governadora acrescentou também que nos próximos dias vai inaugurar o centro de estoque do Iges-DF (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde). “Estamos conseguindo economizar R$ 3 milhões por mês com o controle de estoque. Há uma grande transformação na saúde, não na velocidade que a gente gostaria, mas estamos entregando obras que têm impacto na vida das pessoas”, finalizou.