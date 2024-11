Celina Leão cria programa de monitoramento integrado das mulheres vítimas de violência Mulheres com medidas protetivas serão acompanhadas pelas secretárias do GDF em diversos âmbitos Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 12/11/2024 - 11h21 (Atualizado em 12/11/2024 - 11h21 ) twitter

Celina Leão cria programa de monitoramento George Gianni/VGDF

A governadora em exercício, Celina Leão, assinou nesta terça-feira (12) decreto que cria o Programa de Monitoramento Integrado de Medidas Protetivas de Urgência. Agora, além do acompanhamento da polícia para garantir que os agressores não se aproximem das vítimas, as mulheres em situações de vulnerabilidade e violência terão acompanhamento amplo, para garantir, por exemplo, que os filhos estão frequentando as escolas e que as vítimas estão tendo oportunidades de emprego e independência financeira. Para Celina, a medida é essencial para que o governo tenha dados qualitativos sobre as vítimas de violência.

“Esse decreto é muito importante porque é um acompanhamento dessas medidas protetivas. Ou seja, nós queremos entender como essas mulheres estão sendo acompanhadas, se estão realmente conseguindo sair desse tipo de violência, que tipo de ajuda elas precisam”, disse.

Secretaria de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, explicou que a pasta vai fazer uma portaria conjunta com a Secretaria da Mulher e de Segurança Pública para entender o papel de cada pasta.

“Quando a gente traz esse monitoramento diário, a gente quer entender quem são essas mulheres, para onde estão indo, se a violência cessou, e se essas vítimas estão conseguindo se encaixar na sociedade de forma autônoma”, lista.

‌



Leia também: Celina Leão assina ordem de serviço para início das obras da Piscina de Ondas do DF

Marcela cita o programa Direito Delas, que também será uma ferramenta importante. “O Programa Direito Delas é sobre o direito de toda pessoa de romper com o ciclo da violência, onde a gente faz acompanhamento psicológico, jurídico e com assistentes sociais. Então (o decreto desta terça) vem somar com essa iniciativa e mostrar que o governo está aqui para cuidar das mulheres”, afirmou.

‌



Também nesta terça-feira, Celina decidiu visitar uma nova Casa da Mulher Brasileira instalada no Sol Nascente que deve começar a atender vítimas de violência nos próximos dias.

Entrega de campo sintético

A assinatura do decreto foi feita durante entrega de um campo sintético em Pôr do Sol, com investimento de R$ 1,4 milhão do governo e de emendas parlamentares. A obra conta também com a construção de calçadas e rampas de acessibilidade na região.

‌



Para o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, a entrega representa dignidade para as crianças da região. “Embora a gente veja aqui um campo sintético, na verdade isso representa e significa dignidade, oportunidade, segurança e qualidade de vida. Vários órgãos do governo atuaram para viabilizar essa entrega para a comunidade, que é tão carente de equipamentos e espaços públicos. E eu tenho certeza que a população vai cuidar muito bem desse espaço”, disse.

A entrega também foi comentada pelo deputado federal Julio Cesar (Republicanos). “É muito legal a gente poder entregar mais um campo sintético para a comunidade. E quem ganha são as crianças que praticam atividade física e esporte. E é isso, o governo tem que trabalhar para a gente possa trazer melhorias e qualidade de vida a toda a população”, defendeu.

O deputado Gilvan Máximo (Republicanos) também elogiou a entrega. “É muito importante essa entregas. Aqui no Sol Nascente e Pôr do Sol já são mais de R$ 600 milhões investidos. E nós vamos ter no próximo ano, 100% de esgoto e água tratada aqui no Sol Nascente”, detalhou