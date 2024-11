Celina Leão diz que DF e Goiás negociam consórcio com a União para o transporte do Entorno Vice-governadora diz que governos do DF e de Goiás têm interesse no consórcio e alega que União ainda não se colocou à disposição Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 07/11/2024 - 17h08 (Atualizado em 08/11/2024 - 14h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Celina diz que DF tem interesse no consórcio George Gianni/VGDF

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou nesta quinta-feira (7) que os governos do DF e de Goiás tentam um consórcio com a União para tratar de melhorias na integração do transporte público entre o Distrito Federal e Goiás.

“Há uma disponibilidade do estado de Goiás e do Distrito Federal para fazermos um consórcio tripartite entre Goiás, DF e a União. Cada um colocaria recursos, e estamos fazendo reuniões preparatórias nesse sentido”, explicou Celina durante encontro com os prefeitos eleitos das cidades da Ride (Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno).

De acordo com a vice-governadora, o governo federal “ainda não se colocou à disposição” para fazer parte do consórcio tripartite e a ajudar com os custos, que seriam de R$ 80 milhões para cada um dos entes. Celina afirma ter enfrentado “dificuldades”, mas que os envolvidos estão dialogando.

Neste ano, um grupo de trabalho foi criado pelo Ministério dos Transportes para buscar soluções para a gestão do transporte semiurbano entre os passageiros do DF e de Goiás. O GT é formado por representantes do ministério, da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e dos governos de GO e DF.

‌



O grupo, que foi instalado em fevereiro deste ano, tinha previsão de funcionar por seis meses, mas o prazo poderia ser prorrogado por mais três.

O ministério do Trabalho informa que o GT está na fase final de elaboração de um relatório com propostas de melhorias voltadas para políticas públicas. “Após sua conclusão, o documento deve ser submetido às autoridades de cada ente federativo diretamente envolvido neste processo, para que seja feita a avaliação de viabilidade técnica das sugestões apresentadas”, completa.