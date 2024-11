Celina Leão se reúne com Barroso e Moraes para discutir explosão na frente do STF Governadora em exercício disse que prioridade é garantir integridade das instituições e a segurança da população Brasília|Do R7 15/11/2024 - 00h00 (Atualizado em 15/11/2024 - 00h00 ) twitter

Celina Leão se reuniu com Moraes e Barroso Antonio Augusto/STF

A governadora do Distrito Federal em exercício, Celina Leão, se reuniu na tarde desta quinta-feira (14) com os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso, presidente da Corte, e Alexandre de Moraes. A reunião foi para discutir os desdobramentos da tentativa de atentado ao STF.

Segundo a Corte, Celina colocou o governo do DF à disposição e demonstrou boa vontade de cooperar. “Reafirmei o compromisso do GDF em colaborar com as investigações e fortalecer a segurança pública. Nossa prioridade é garantir a integridade das instituições e a segurança da população", disse Celina pelas redes sociais.

Segundo ela, o governo do DF está trabalhando em conjunto com as forças de segurança federais para prevenir crimes parecidos. “Estamos trabalhando em conjunto com as forças de segurança locais e federais para prevenir novos incidentes. Agradeço aos ministros pela parceria e confiança. Seguiremos firmes na defesa da democracia e da ordem pública", disse.

Nesta quinta-feira (14), o GDF anunciou que criar uma divisão antiterrorismo no âmbito da PCDF (Polícia Civil do DF) para evitar futuros ataques.

‌



Mais cedo, Barroso disse que as explosões em frente ao STF serão “mais uma cicatriz na história”. “O Supremo Tribunal Federal, com sua função constitucional de guardião da Constituição, continuará a simbolizar os ideais democráticos do povo brasileiro e a luta permanente pela preservação da liberdade, da igualdade e da dignidade de todas as pessoas. O episódio de ontem será apenas mais uma cicatriz na história. Uma história de superação e progressiva construção de um país melhor e maior”, disse o ministro.

Explosões na Praça dos Três Poderes

Por volta das 19h30 de ontem, um carro, registrado em nome de Francisco Wanderley Luiz, explodiu próximo ao Anexo 4 da Casa. Outra gravação mostra o veículo no exato momento da explosão. Alguns carros passam no entorno e recuam quando percebem o fogo.

Cerca de 20 segundos depois, Francisco ateou bombas em frente ao STF (Supremo Tribunal Federal). Em seguida, se deitou no chão, explodiu outro artefato próximo ao próprio corpo e morreu.