Celular Seguro já emitiu mais de 113 mil alertas de bloqueio até este domingo; SP lidera o ranking São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia lideram o ranking de alertas emitidos; serviço é gratuito e está disponível em todo o país Brasília|Do R7, com informações do Ministério da Justiça 02/03/2025 - 11h46 (Atualizado em 02/03/2025 - 11h55 ) twitter

Dados mostram ocorrências até a manhã deste domingo Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo

O programa Celular Seguro, criado pelo MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública), já registrou 113.246 alertas de bloqueio em todo o país até as 11h deste domingo (2). A nova versão do sistema trouxe recursos importantes para a implementação do Modo Recuperação, que permite a atuação das polícias locais na devolução de celulares aos proprietários.

Segundo o ministério, mais de 2,5 milhões de usuários já se cadastraram na plataforma, assim como 1,7 milhão de “pessoas de confiança” – indivíduos autorizados a solicitar bloqueios em caso de roubo ou furto do aparelho.

Bloqueio e recuperação de celulares

Na primeira etapa da nova funcionalidade, o usuário pode optar por dois tipos de bloqueio:

Total – Bloqueia completamente o aparelho.

– Bloqueia completamente o aparelho. Parcial – Restringe apenas a linha telefônica e as contas vinculadas a instituições parceiras, mantendo o IMEI (número de identificação do celular) ativo. Essa opção permite que o aparelho retorne à rede de telefonia assim que um novo chip for instalado.

Na segunda etapa, que está em desenvolvimento, o MJSP planeja enviar relatórios periódicos sobre a habilitação de novos chips em celulares bloqueados às Secretarias de Segurança Pública. Com essas informações, a Polícia Civil poderá atuar para recuperar os aparelhos.

O secretário-executivo do MJSP, Manoel Carlos de Almeida Neto, coordena o programa. “Seguimos trabalhando para aprimorar o Celular Seguro e ampliar a rede de parceiros. A integração com estados, instituições e entidades do setor é essencial para o sucesso da iniciativa”, afirmou.

Ranking por estado

Os estados com maior número de bloqueios registrados no feriado foram:

São Paulo – 33.690 alertas

– 33.690 alertas Rio de Janeiro – 17.818 alertas

– 17.818 alertas Bahia – 8.837 alertas

– 8.837 alertas Minas Gerais – 7.988 alertas

– 7.988 alertas Ceará – 6.229 alertas