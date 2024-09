Centros olímpicos e paralímpicos do DF estão com inscrições abertas até o dia 20 Unidades oferecem 16 mil vagas em 32 modalidades; inscrições podem ser feitas on-line ou presencialmente Brasília|Do R7, em Brasília 02/09/2024 - 09h07 (Atualizado em 02/09/2024 - 09h07 ) ‌



Inscrições podem ser feitas on-line e presencialmente Joel Rodrigues/Agência Brasília -

Os centros olímpicos e paralímpicos do Distrito Federal estão com inscrições abertas até o dia 20 de setembro para os interessados em praticar alguma das 32 modalidades oferecidas. Ao todo, são 16.557 vagas disponíveis nas 12 unidades espalhadas pela capital do país. Para participar, basta acessar o Sistema de Inscrição dos Centros Olímpicos e Paralímpicos (veja aqui) ou se inscrever presencialmente nos centros, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. As vagas são destinadas a crianças a partir de quatro anos, jovens, adultos e idosos.

“Este é um momento para garantir a chance de concorrer a uma vaga nas atividades esportivas oferecidas em nossas unidades. Estamos empenhados em ampliar o acesso às nossas instalações e programas, que visam promover o bem-estar e o desenvolvimento esportivo da população”, diz o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira.

Entre as modalidades ofertadas nos COPs, estão atletismos, basquete, ginástica artística, futebol, vôlei e natação. A lista com a oferta completa de cada centro está disponível no site da Secretaria de Esporte e Lazer

A inscrição não garante a vaga. As candidaturas serão analisadas conforme os seguintes critérios: ser estudante da rede pública de ensino e ser de família considerada de baixa renda — o que pode ser comprovado por meio da participação no CadÚnico, Bolsa Família, Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência ou Benefício Assistencial ao Idoso. Estar na lista de espera também é um critério classificatório.

Segundo a Secretaria de Esporte, os selecionados serão avisados por e-mail até 20 de outubro.