Cerca de 80% da revitalização da Sala Martins Pena do Teatro Nacional está pronta Previsão é que obra seja concluída em dezembro; Teatro Nacional está fechado desde 2014 Brasília|Do R7 28/10/2024 - 19h35 (Atualizado em 28/10/2024 - 19h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Previsão de conclusão da reforma é em dezembro MPDFT/ reprodução

Uma vistoria feita pela Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão do MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios), nesta segunda-feira (28), concluiu que cerca de 80% da reforma da Sala Martins Pena do Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília, está pronta. A previsão de entrega da obra é em dezembro.

A sala Martins Pena tem capacidade para 407 pessoas e tem como destaque um painel de azulejos de Athos Bulcão. A revitalização desse painel, segundo o procurador distrital dos direitos do cidadão, Eduardo Sabo, é exatamente um dos desafios da reforma. “A obra está sendo bem executada, mas é bastante complexa. A previsão de entrega continua sendo em dezembro”, disse. O investimento para a reforma da sala é de R$ 70 milhões.

Também participaram da vistoria o secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, Cláudio Abrantes, e presidente do Instituto do Iphan (Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), Leandro Grass.

Após essa primeira entrega, ainda está prevista que seja feita uma obra na Sala Villa-Lobos, a principal do teatro, com capacidade para 1.407 pessoas. Também serão restaurados o Espaço Dercy Gonçalves, a Sala Alberto Nepomuceno e o Anexo.

‌



O Teatro Nacional está fechado desde 2014 devido a problemas de segurança e acessibilidade. O local foi projetado por Oscar Niemeyer, com colaboração do pintor e cenógrafo Aldo Calvo. O nome do teatro faz homenagem ao maestro e compositor que fundou a orquestra do Teatro em 1979.

‌