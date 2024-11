Cerveja falsificada: polícia prende grupo que adulterava e vendia bebidas alcoólicas no DF Agentes encontraram 72 caixas de cervejas sem nota fiscal, um maquinário e pacote de rótulos falsificados Brasília|Do R7, em Brasília 06/11/2024 - 13h10 (Atualizado em 06/11/2024 - 13h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícias apreenderam 72 caixas de cervejas Divulgação/PMDF

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu cinco pessoas por adulterar bebidas alcoólicas em Santa Maria. O grupo comprava cervejas no Entorno e vendia com o líquido e rótulos falsificados.

Os agentes fazia um patrulhamento na região, nessa terça-feira (5), quando abordaram um veículo com caixas duvidosas de cerveja e sem nota fiscal.

Ao ser questionado, o condutor informou a polícia que as bebidas eram adulteradas e vendidas no Entorno do DF.

Com a ajuda da Polícia do Goiás, foram apreendidas 72 caixas de cervejas, um maquinário utilizado para a adulteração e pacotes de tampinhas e rótulos falsificados. Todos foram encaminhados à 20ª Delegacia de Polícia.