CGU compara produção em massa de contratos para fraudes no INSS a 'processo industrial' Controladoria também encontrou provas de que dois servidores enviaram arquivos contendo dados de aposentados sem autorização Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 01/05/2025 - 12h15 (Atualizado em 01/05/2025 - 12h15 )

Rombo na previdência pública pode chegar a R$ 6,4 bilhões Tony Winston/Agência Brasília/Arquivo

Documentos da CGU (Controladoria-Geral da União) apontam indícios de uma “indústria de produção de termos de descontos ilegítimos, utilizados ilegalmente por entidades associativas”, no âmbito das investigações sobre uma suposta fraude no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Em um dos casos analisados, o órgão identificou o envio, no mesmo dia, de duas autorizações distintas do mesmo beneficiário para entidades diferentes.

Em outro caso, classificado como “alarmante”, a documentação de associações distintas apresentava o mesmo erro de digitação. Para a CGU, os casos reforçam os “indícios da existência de uma indústria de produção de termos de descontos ilegítimos”.

A Controladoria também encontrou provas de que dois servidores enviaram arquivos contendo dados de aposentados e pensionistas sem autorização. O envio, que normalmente ocorre com dados individuais, foi feito com listas contendo múltiplos beneficiários, sem a devida individualização.

Ainda conforme a apuração do órgão, os servidores do INSS teriam usado suas funções públicas para atuar como representantes das associações, substituindo as pessoas legalmente habilitadas para enviar a documentação relacionada aos supostos beneficiários dos descontos associativos.

