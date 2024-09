‘Chamado de muita responsabilidade’, diz Macaé sobre assumir ministério Deputada foi convidada pelo presidente Lula para Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania Brasília|Do R7 09/09/2024 - 17h38 (Atualizado em 09/09/2024 - 18h16 ) ‌



Nomeação de Macaé deve sair em edição extra Henrique Chendes/ALMG - Arquivo

A deputada estadual Macaé Evaristo (PT-MG) disse nesta segunda-feira (9) que ser ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania é “um chamado de muita responsabilidade”. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou a parlamentar mineira para o cargo depois da demissão de Silvio Almeida após acusações de assédio sexual. A nomeação será publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta segunda.

Macaé disse que o convite é uma “honra” e que está “esperançosa”. “Temos muito trabalho pela frente”, disse a deputada. Confira abaixo a publicação feita em redes sociais.

O presidente Lula anunciou o nome de Macaé na tarde desta segunda, dizendo “seja bem-vinda e um ótimo trabalho”. A chefia da pasta era ocupada interinamente pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, desde a última sexta-feira (6).

Professora desde os 19 anos, Macaé Evaristo tem 59 anos e é natural de São Gonçalo do Pará (MG). Está no primeiro mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e é graduada em serviço social e mestre e doutoranda em educação. A deputada foi a primeira mulher negra secretária municipal de Educação de Belo Horizonte, entre 2005 e 2012, e secretária estadual de Educação, de 2015 a 2018. De 2013 a 2014, Macaé foi secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC (Ministério da Educação).

Demissão de ministro acusado de assédio sexual

Antes da exoneração, Lula convocou Silvio Almeida para uma reunião no Palácio do Planalto, que também contou com a presença dos ministros Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União), Vinícius Carvalho (Controladoria-Geral da União), Dweck e Cida Gonçalves (Mulheres).

Na nota divulgada pelo Palácio do Planalto, na noite de sexta (6), é mencionado que Lula decidiu pela demissão de Silvio Almeida por considerar “insustentável a manutenção do ministro no cargo considerando a natureza das acusações de assédio sexual”.

“A Polícia Federal abriu de ofício um protocolo inicial de investigação sobre o caso. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República também abriu procedimento preliminar para esclarecer os fatos. O Governo Federal reitera seu compromisso com os Direitos Humanos e reafirma que nenhuma forma de violência contra as mulheres será tolerada”, destaca o texto.

As denúncias contra Silvio Almeida foram divulgadas pela organização de defesa de mulheres que foram vítimas de violência sexual ‘Me Too Brasil’. De acordo com o movimento, as supostas vítimas autorizaram que as denúncias fossem divulgadas à imprensa. As identidades das mulheres foram mantidas em sigilo.

“Como ocorre frequentemente em casos de violência sexual envolvendo agressores em posições de poder, essas vítimas enfrentaram dificuldades em obter apoio institucional para a validação de suas denúncias”, destacou a instituição, que diz oferecer “suporte incondicional às vítimas, mesmo que isso envolva enfrentar grandes forças e influências associadas ao poder do acusado”.

“A exposição de um suposto agressor poderoso pode encorajar outras vítimas a romperem o silêncio. Em muitos casos, o abuso não ocorre isoladamente, e a denúncia pode abrir caminho para que outras pessoas também busquem justiça”, acrescentou o Me Too Brasil.