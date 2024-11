Chão de cemitério cede e mulher cai dentro de sepultura no DF Caso aconteceu na manhã deste sábado (26) enquanto mulher visitava local para limpeza do túmulo de parentes Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 27/10/2024 - 11h01 (Atualizado em 27/10/2024 - 15h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma mulher de 35 anos caiu dentro de uma sepultura no cemitério Campo da Esperança, no Distrito Federal, enquanto visitava o local para fazer a limpeza do túmulo de parentes. O caso aconteceu neste sábado (26) na Asa Sul e foi registrado em vídeo por uma pessoa que estava no local. Segundo informações levantadas pelo R7, a mulher estava próxima do local onde os familiares estavam enterrados quando o chão se abriu. Ela foi ajudada por familiares e funcionários do cemitério a sair da cova.

Em nota à imprensa, o Campo da Esperança lamentou o ocorrido e disse que vai investigar as causas. “Incidentes como esse são raros, mas, quando ocorrem, são em períodos chuvosos, quando o solo está mais úmido”, explicou.

mulher cai em sepultura no cemitério de brasília Reprodução / RECORD

O cemitério também disse que a concessionária socorreu a mulher, que não apresentou ferimentos graves. “A empresa fará os reparos necessários no local”, afirmaram.