Chefe do Exército defende mais recursos na área e diz que imparcialidade deve nortear ação Em cerimônia com a presença de Lula, general Tomás Paiva destacou incorporação de mulheres à força terrestre a partir de 2026 Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 16/04/2025 - 11h05 (Atualizado em 16/04/2025 - 11h05 )

Chefe do Exército defende mais recursos na área Marcelo Camargo/Agência Brasil - 19.04.2024

O comandante do Exército, general Tomás Paiva, afirmou que a imparcialidade e o profissionalismo sempre devem nortear as ações e anunciou que, a partir de 2026, as mulheres serão incorporadas à força terrestre. O militar ainda sugeriu ao governo federal “atenção redobrada” em investimentos na área da Defesa. As declarações foram dadas durante cerimônia do Dia do Exército e de Comemoração do Jubileu de 80 anos das Vitórias da Força Expedicionária Brasileira na Itália. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da agenda, realizada na capital federal.

“Nossa fortaleza, como Instituição de Estado integralmente devotada à missão constitucional, decorre da imparcialidade e do profissionalismo que sempre devem caracterizar nossas ações. Que o exemplo daqueles que nos antecederam inspire cada um de nós a seguir honrando a farda que vestimos e a bandeira que defendemos! Que continuemos unidos, prontos para superar os desafios do presente e do futuro, sempre em defesa de nossa pátria e de nosso povo”, disse Paiva.

Em seu discurso, o chefe do Exército citou o cenário internacional e as transformações nas estruturas geopolíticas tradicionais. Depois, comentou que os investimentos em defesa vêm crescendo exponencialmente no mundo. “Uma realidade que sugere ao nosso país atenção redobrada em relação à proteção dos brasileiros e dos ativos consagrados pela Constituição”, afirmou.

De acordo com o militar, a defesa nacional precisa estar preparada para enfrentar “exponencialmente em todas as regiões do globo”. “A diplomacia ativa e as Forças Armadas robustas, representando as instituições de Estado, devem caminhar lado a lado para garantir a nossa independência, promover a igualdade soberana entre as nações e contribuir para a solução pacífica dos conflitos internacionais.”

Mulheres

Na cerimônia, o comandante do Exército destacou a incorporação de mulheres à força terrestre a partir de 2026. “A partir do próximo ano, refletindo nosso compromisso com a igualdade de oportunidades, as mulheres também serão incorporadas à Força Terrestre. A implementação do Serviço Militar Inicial Feminino reforça o alicerce fundamental da defesa de nossa nação, bem como destaca a confiabilidade em nossa instituição, haja vista terem sido contabilizados, até a presente data, cerca de 30 mil alistamentos de mulheres”, informou Paiva.

