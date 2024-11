Ciclista de 32 anos morre atropelado em Planaltina no DF Também neste domingo um ônibus atropelou um homem em Ceilândia e o deixou em estado grave Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 14/10/2024 - 09h40 (Atualizado em 14/10/2024 - 10h02 ) twitter

Ciclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local CBMDF/Divulgação

Um ciclista de 32 anos morreu na noite deste domingo (13) após ser atropelado por uma jovem de 19 anos em Planaltina do Distrito Federal. O caso aconteceu no Núcleo Rural Tabatinga, próximo a Rajadinha em Planaltina, por volta das 20h. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a atender a vítima, mas ele não resistiu aos ferimentos. A condutora do veículo não sofreu ferimentos.

Homem atropelado foi levado ao hospital em estado grave CBMDF/Divulgação - 13

Também no domingo, um ônibus atropelou um homem de 50 anos e o deixou em estado grave na QNR 03 Conjunto A de Ceilândia, próximo ao terminal rodoviário. O caso aconteceu por volta das 22h55 e segundo informações do CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal), o homem foi encontrado caído no chão.

A vítima foi levada ao hospital em estado grave, inconsciente e com traumatismo cranioencefálico. De acordo com os bombeiros, o homem apresentava intensa hemorragia que foi contida pela equipe de atendimento pré-hospitalar.

Após ser estabilizado, a vítima foi levada ao Hospital Regional de Ceilândia. Ninguém que estava no ônibus se feriu.