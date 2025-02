Cid contou a Moraes que Braga Netto estava rachado com generais da ativa: ‘Melancias’ Trecho aparece em delação do tenente-coronal Mauro Cid ao ministro do STF Alexandre de Moraes Brasília|Do R7 20/02/2025 - 14h30 (Atualizado em 20/02/2025 - 14h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mauro Cid em depoimento ao ministro Alexandre de Moraes Depoimento de Mauro Cid a Alexandre de Moraes/Reprodução de vídeo do STF

Em vídeo do depoimento do tenente-coronel Mauro Cid ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, o delator falou da relação entre militares no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, o general Walter Braga Netto, candidato a vice de Bolsonaro nas eleições de 2022, achava os generais da ativa “frouxos”.

“[...] O general Braga Netto estava rachado com os generais da ativa. [...] Até por algumas críticas que ele [Braga Netto] andava fazendo. Porque ele achava que os generais estavam frouxos, melancias. Então, o general Braga Netto estava completamente desalinhados dos generais do governo”, diz Cid.

O termo “melancia” é uma forma pejorativa de se referir a militares, dizendo que eles são verdes por fora e vermelhos por dentro.

Veja trecho do depoimento:

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para Moraes, o tenente-coronel confirmou que militares como Paulo Sérgio, Freire Gomes e Luiz Eduardo Ramos não sabiam, por exemplo, do plano Punhal Verde-Amarelo, que, supostamente, tinha o objetivo de eliminar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o próprio Alexandre de Moraes.

“O general Ramos foi completamente alijado do processo. Ele teve alguns problemas com o presidente, né? Tanto que ele até achou que ele ia ser ministro da Defesa. [...] O presidente foi devagarzinho escanteando ele. Tanto que, no final do ano, ele nem apareceu, né?”, apontou Cid.

‌



Fraude nas urnas

No mesmo trecho do depoimento, porém, Mauro Cid diz que os generais tinham seus papéis. O general Paulo Sérgio, por exemplo, estava incumbido de encontrar algum indício de fraude nas urnas.

“Ele era muito pressionado pelo presidente [Bolsonaro], né? Porque o presidente queria que ele desse uma uma resposta dura, né? Que os documentos dele fossem duros, né?”, conta Cid.

‌



Porém, Paulo Sérgio confiou na equipe técnica dele, e tinha medo que alguém fosse preso por mentir sobre uma fraude que, em princípio, não existia. “Só que o presidente queria que ele fosse assertivo, que ele dissesse que teve fraude”, completou o militar.