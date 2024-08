Cinco pessoas morrem em incêndio em barraco no DF Tragédia aconteceu nas proximidades da estação de tratamento da Caesb em Planaltina Brasília|Do R7, em Brasília 13/08/2024 - 08h37 (Atualizado em 13/08/2024 - 08h37 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Incêndio matou três crianças, um adolescente e um adulto CBMDF/Divulgação

Cinco pessoas morreram no fim da noite desta segunda-feira (12) em um barraco no Distrito Federal. As vítimas são um adulto de 43 anos, um adolescente de 14 anos, e três crianças de 9, 8 e 5 anos. O caso aconteceu nas proximidades da estação de tratamento da Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do DF), às margens da DF-230 em Planaltina-DF.

Os bombeiros atenderam a ocorrência por volta das 23h com quatro viaturas. Segundo relato da corporação, quando chegaram ao local, o barraco de madeira já estava completamente tomado pelas chamas. As equipes iniciaram o combate ao fogo, mas somente depois da extinção do fogo conseguiram entrar no imóvel.

Os cinco corpos foram encontrados dentro do barraco, já carbonizados. Uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamada com apoio de um psicólogo para atender e dar suporte aos familiares das vítimas.

A Polícia Civil e a perícia foram acionadas para o local. As causas do incêndio ainda são investigadas.

Publicidade

Incêndio durante a madrugada

Na madrugada desta terça-feira (13) o Corpo de Bombeiros combateu um segundo incêndio, desta vez no Riacho Fundo, por volta de uma hora da manhã. Chegando ao local, as equipes encontraram muita fumaça saindo do apartamento. A equipe iniciou o combate às chamas para impedir que o fogo atingisse os apartamentos vizinhos.

O proprietário do apartamento e a família já tinham saído a tempo do local e os demais apartamentos foram evacuados até a retirada da fumaça do local e o combate total do fogo.

Um dos moradores, de 26 anos, precisou ser levado para a UPA do Riacho Fundo II, se queixando de dor no peito e irritação nas vias aéreas devido à inalação de fumaça. A perícia do Corpo de Bombeiros foi chamada para investigar as causas do incêndio.