Cine Drive-In, Brasília Fashion Week e bloco Eduardo e Mônica animam o fim de semana do DF Agenda do R7 também reúne exposições e atividades de todos os gostos para todos os públicos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 18/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 18/10/2024 - 17h43 )

Veja o que fazer em Brasília Arte/ R7

O R7 preparou mais uma lista de dicas para você saber onde se divertir em Brasília neste fim de semana. Os destaques são espetáculos infantis, exposições, desfile de moda, e o bloco carnavalesco Eduardo e Mônica. As atividades começam nesta sexta-feira (18).

Festival de moda é tradição no Distrito Federal Reprodução/Instagram @brasiliatrendsfashionweek

Brasília Trends Fashion Week

O Brasília Trends Fashion Week acontece até domingo (20) na capital federal. O evento tem como tema “Jardim das Esculturas”, e destaca a união entre a moda e a sustentabilidade. A programação reúne palestras, rodas de conversas, exposições com artistas locais, desfiles e música. A entrada é gratuita.

Onde: Dúnia City Hall - Lago Sul

Quando: sexta-feira (18), sábado (19) e domingo (20)

Horário: 14h às 22h

Valor: gratuito

Baile do Monobloco

Neste domingo (19), um carnaval fora de época toma conta de Brasília, com Monobloco, Eduardo e Mônica e Tuca Fernandes. Os brasilienses poderão reviver os anos mais badalados com marchas que fazem sucesso desde 1912. A classificação é de 18 anos.

Onde: AABB -Setor de Clubes Sul

Quando: domingo (19)

Horário: 20h

Veja os espetáculos deste fim de semana Divulgação/Teatro Brasília Shopping e G7 comédia

As Aventuras de Nina e o Cidadão Avião

Chegando ao fim da temporada, o espetáculo “As aventuras de Nina e o Cidadão Avião” será apresentado neste sábado (19) e domingo (20) no Teatro La Salle. A peça convida toda a família para se divertir com a história de uma menina que veio do Maranhão para a capital federal. A entrada é gratuita.

Onde: Teatro La Salle - 906 Sul

Quando: Sábado (19) e domingo (20)

Horário: 16h

O Menino e o Tempo

O Teatro Brasília Shopping recebe “O Menino e o Tempo”, uma emocionante peça infantil de um garoto que percebe que ainda não encontrou respostas para as perguntas que o inquietavam durante sua infância. Com entrada gratuita, a atração acontece sempre aos sábados, às 11h até 16 de novembro.

Onde: Teatro Brasília Shopping

Quando: até 16 de novembro

Horário: sábado às 11h

Circo do Chaves

O Circo Mágico do Chaves chega a Brasília neste fim de semana, com toda a turma da vila reunida. O espaço reúne atrações interativas, lanchonete e reprodução de ambientes do seriado.

Onde: Arena BRB Mané Garrincha

Quando: sexta (18), sábado (19) e domingo (20)

Horário: Sexta - 20h; sábado - 17h e 20h; domingo - 16h e 19h

Filmes serão exibidos no fim de semana Divulgação/ Universal Pictures e Warner Bros Films

Cine Drive-In

Para quem gosta de um filme, o Cine Drive-In exibe a animação “Robô Selvagem” e o longa-metragem “Coringa 2″ neste fim de semana. O espaço também oferece comida e bebidas que são entregues dentro do carro do visitante.

Onde: Área especial do Autódromo

Quando: até 23/10

Horário: 17h30 às 23h

Exposições são gratuitas Divulgação/MAB e JK Shopping

Museu Imaginárium

O Museu de Arte de Brasília está com a exposição “Museu Imaginárium” até 25 de novembro. A mostra reúne 200 obras sobre o modernismo e a sua relevância em diferentes épocas. A entrada é gratuita.

Onde: Museu de Arte de Brasília

Quando: até 25 de novembro

Horário: 10 às 19h

Border – Uma viagem artística pelas fronteiras de povos e países

A exposição “Border”, assinada pelo artista visual e cineasta Manu Militão, com curadoria de Mônica Lopes, será apresentada no JK Shopping neste fim de semana. A mostra é um desdobramento da expedição solo realizada pelo artista em 2019, em que ele percorreu mais de 25 mil quilômetros pela América, cruzando fronteiras de 14 países. A mostra fica até 17 de novembro.

Onde: JK Shopping

Quando: até 17 de novembro

Feitur- Feira de Rurismo do Centro-Oeste

Brasília recebe a 1ª edição da Feitur — Feira de Turismo do Centro-Oeste neste sábado (19), na Galeria dos estados. Durante o evento, os visitantes poderão prestigiar o artesanato local e ouvir músicas ao vivo. A entrada é gratuita.

Onde: Galeria dos Estados

Quando: sábado (19)

Horário: 18h

O centro é o oeste insurgente

O Cerrado Cultural está com a exposição “O centro é o oeste insurgente” até 1° de novembro. A mostra apresenta 50 obras cedidas por artistas e colecionadores da cultura negra e índigena. O público pode apreciar pinturas, desenhos, objetos, esculturas e fotografias. A entrada é gratuita

Onde: Cerrado Galeria - Lago Sul

Quando: até 1° de novembro

Horário: segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábado das 10h às 13h

Brasília, a arte do Planalto

O Museu Nacional da República de Brasília está com a exposição “Brasília, a arte do Planalto”, que mostra a dimensão estética do surgimento da capital federal e destaca agentes culturais das cidades-satélites. A entrada é gratuita, e a mostra vai até 24 de novembro.

Onde: Museu Nacional da República

Quando: até 24 de novembro

Horário: terça-feira a domingo, das 9h às 18h30

Valor: gratuito

*Sob supervisão de Leonardo Meireles