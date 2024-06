Circuito de Festejos Juninos atraiu cerca de 30 mil pessoas em primeiro fim de semana no DF Programação segue até 28 de julho com atrações musicais e comidas típicas; veja regiões administrativas que recebem circuito

Festas estão programadas até o fim de julho Divulgação/Secec-DF -

O Circuito de Festejos Juninos no Distrito Federal reuniu cerca de 30 mil pessoas em Ceilândia, Cruzeiro e Recanto das Emas no primeiro fim de semana de programação. As festividades continuam até o fim do próximo mês, com apresentações de bandas e músicos locais, dança e culinária típica da época do ano (veja programação abaixo).

O secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Cláudio Abrantes, defendeu a valorização das festividades como manifestação da cultura nacional: “As festas juninas, assim como as quadrilhas, são uma parte importante da nossa cultura, e é com enorme satisfação que a Secretaria apoia a difusão desses festejos, com uma programação de qualidade e gratuita”, disse.

Ainda estão previstas 38 apresentações em dez regiões administrativas, com entrada gratuita. Ao todo, 55 quadrilhas juninas, representando diversas entidades do DF, participam do evento. No próximo fim de semana, a festividade acontece no Gama, Planaltina e Sobradinho.

Veja programação:

Do dia 28 a 30 de junho a partir das 19h:

Gama: Estacionamento do Estádio Bezerrão; e

Planaltina: Estacionamento da Administração Regional.

Do dia 5 a 7 de julho a partir das 19h:

Sobradinho: Estacionamento do Estádio Augustinho; e

São Sebastião: União Junina - Estacionamento do Parque de Exposições de São Sebastião.

Do dia 12 a 14 de julho a partir das 19h:

Paranoá: Circuito de Quadrilhas – Estacionamento da Administração Regional, Praça Central; e

Samambaia: – União Junina, Estacionamento do Castelo Forte.

19 a 21 de julho a partir das 19h:

Samambaia: Estacionamento da Castelo Forte; e

Taguatinga: Circuito de Quadrilhas Juninas – Estacionamento do Estádio Serejão.

26 a 28 de julho a partir das 19h:

Ceilândia: Candangão Junino – Praça do Trabalhador.