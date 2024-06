CLDF aprova projeto que autoriza contratação de 300 profissionais da enfermagem este ano

Alto contraste

A+

A-

Projeto é de autoria do Executivo (Pedro Ventura/Agência Brasília)

A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou nesta terça-feira (4) uma mudança na Lei de Diretrizes Orçamentárias que permite a contratação de 100 enfermeiros e 200 técnicos de enfermagem ainda este ano. A proposta foi formulada pelo próprio Executivo, e o impacto financeiro é estimado em R$ 11,9 milhões para 2024 e de aproximadamente R$ 21 milhões para 2025.

A alteração no orçamento foi elogiada pelos distritais, mas os deputados alertaram que o déficit de profissionais da enfermagem na rede pública ainda é alto. Os parlamentares afirmaram que, para suprir a carência atual, seria necessário contratar cerca de mil enfermeiros e mais de 4 mil técnicos de enfermagem.

O deputado Jorge Vianna (PSD) disse que outras especialidades também precisam ser contratadas. A deputada Dayse Amarilio (PSB) reivindicou que as nomeações previstas para os anos seguintes sejam antecipadas e destacou a necessidade de um novo concurso para cobrir as vagas de motoristas com atuação no setor da saúde.