CNC vai investir em obras de incentivo ao turismo no DF Entidade diz que vai construir hotel, restaurante-escola, hospital e escola de gastronomia em parceria com o Governo do DF

Presidente da CNC fez anúncio nesta semana Renato Alves/Agência Brasília - 26.6.2024

O presidente da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), José Roberto Tadros, anunciou nesta semana investimento em obras para incentivar o turismo no DF. Entre os empreendimentos que devem ser implementados, estão um hotel de luxo, restaurante-escola, um hospital e uma escola de gastronomia.

“Ibaneis [Rocha, governador do DF] e eu assumimos os nossos postos na mesma época. Ele como governador, e eu como presidente da CNC. E toda vez que eu vinha a Brasília, o governador reforçava comigo que eu precisava trazer investimentos para o DF. E eu vou trazer, governador. Vamos trazer turismo”, afirmou Tadros.

“Nada disso foi escrito. É palavra de homem para homem, porque o cumprimento da palavra ascende a qualquer outra atitude. Quando o homem tem a formação de cumprimento do seu dever, da sua obrigação, ele não precisa assinar documento”, completou o presidente da CNC.

De acordo com ele, os recursos vão servir, por exemplo, “para dotar Brasília de um hotel 5 ou 6 estrelas para atrair turismo para cá”. “Não só isso. Investimento com recursos próprios, cujo objetivo fundamental é também preparar mão de obra para a hotelaria e o turismo”, explicou.

“Nós estamos implantando o restaurante-escola. Estamos fazendo agora o hospital na L2, com 35 mil metros de área construída, para preparar a mão de obra no nosso setor também de serviço de hospital e enfermagem, e estamos fazendo hoje uma obra no SIA [Setor de Indústrias e Abastecimento], que é uma central de abastecimento para os 25 restaurantes que a CNC tem e atende o poder público nos diversos setores: Judiciário, Executivo e Legislativo”, completou o presidente da CNC.

De acordo com Tadros, “essas quatro obras são o futuro do desenvolvimento do turismo de Brasília”. “Esses aplausos, no dia que ficarem materializadas [as obras], por favor, não dirijam a mim. Dirijam ao governador Ibaneis Rocha. Ele é que me entusiasmou nesse processo.”

As declarações de Tadros foram feitas nesta quarta-feira (26), durante entrega do café-escola da Casa de Chá na Praça dos Três Poderes. O local, projetado por Oscar Niemeyer na década de 1960, foi totalmente revitalizado e voltará a receber a população no próximo sábado (29).