CNH gratuita: prazo de inscrições para pessoas de baixa renda termina nesta sexta Edição ofertou duas mil vagas para estudantes e três mil para comunidade Brasília|Do R7, em Brasília 16/10/2024 - 18h19 (Atualizado em 16/10/2024 - 18h57 )

Edição ofertou cinco mil vagas Divulgação/Detran

O prazo para quem quer tirar a carteira de motorista de graça no Distrito Federal termina nesta sexta-feira (18). As inscrições são feitas pelo site Programa Habilitação Social. Com os selecionados neste ano, serão 15 mil pessoas atendidas pelo benefício, lançado em 2022.

O programa oferece a possibilidade de alteração, renovação e adição das categorias A (motocicletas, motonetas e triciclos), B (carros, picapes e vans), C (caminhões, caminhonetes e vans de carga), D (ônibus com mais de pito lugares) e E (tratores e veículos com mais de seis toneladas).

Neste ano, o Detran-DF ofertou cinco mil vagas, sendo 2 mil para estudantes entre 18 e 25 anos e 3 mil para a população de baixa renda. Para participar, é preciso que o candidato tenha os seguintes requisitos:

ter 18 anos

ser titular ou dependente do CadÚnico

saber ler e escrever

residir no DF há pelo menos dois anos

Não ter sofrido multas de trânsitos graves ou gravíssimas nos últimos 12 meses

Ter CPF e Carteira de Identidade

Depois da inscrição, o órgão disponibilizará a lista dos candidatos que foram classificados. Os aprovados terão 30 dias para iniciar a abertura do processo no Renach (Registro Nacional de Condutores) ou poderão perder o direito ao benefício.

