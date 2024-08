CNU: candidatos que se recusaram a devolver o caderno de questões serão eliminados Ministério da Gestão emitiu nota sobre casos registrados pela banca examinadora, mas não informou o número de pessoas Brasília|Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília 18/08/2024 - 16h02 (Atualizado em 18/08/2024 - 16h44 ) ‌



Candidatos voltaram à sala de prova na tarde de domingo Paulo Pinto/Agência Brasil - 18.08.2024

O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) divulgou nota informando que alguns candidatos do CNU (Concurso Nacional Unificado) se recusaram a devolver o caderno de questões ao final da prova e serão desclassificados, conforme previsto em edital. As provas do chamado Enem dos Concursos ocorrem neste domingo (18), com a primeira etapa realizada no período da manhã. Segundo o MGI, as ocorrências foram informadas pela banca examinadora, mas não foi divulgado o número de casos.

O estabelecido para esta prova era que os candidatos não poderiam levar o caderno de questões para casa, mas que seriam oferecidas duas folhas de rascunho para que pudessem anotar as respostas e conferir posteriormente. Além disso, eles não poderiam manter consigo o gabarito do período da manhã ao retornar para os testes da tarde. Nestes casos, a folha com as respostas deveria ser guardada em um envelope fornecido pela banca examinadora junto aos pertences pessoais, como chaves, controles de alarme e celulares.

Caderno de provas, gabarito e resultado

Segundo o cronograma do CNU, o caderno de provas será divulgado ainda neste domingo (18) às 20h. Na próxima terça-feira (20), sairá o gabarito oficial preliminar das questões objetivas. Os candidatos terão dois dias para interposição de recursos, 20 e 21 de agosto. Em 10 de setembro, será publicado o espelho do cartão de respostas das perguntas de múltipla escolha e, em 8 de outubro, a nota final da prova objetiva junto à nota preliminar das provas discursivas.

Os resultados finais estão previstos para 21 de novembro, logo após a apresentação dos títulos e divulgação das notas da etapa. As convocações devem ter início em janeiro de 2025. Ao todo, 2,1 milhões de participantes estavam inscritos para ocupar um cargo em 21 órgãos da Administração Pública Federal. As provas ocorreram nos 26 estados e no Distrito Federal e foram acompanhadas em tempo real por um centro de controle criado pelo MGI.

São 6.640 vagas, sendo 5.948 para pessoas com ensino superior e 692, para ensino médio. Os salários variam entre R$ 23 mil, no cargo de auditor fiscal do trabalho, e R$ 5.488,70, para técnico administrativo.