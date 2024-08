CNU: governo volta atrás e vai eliminar quem preencheu gabarito de forma incorreta Em nota, MGI diz que ‘após consulta jurídica’ ficou decidido que provas com cabeçalho incompleto serão anuladas, conforme edital Brasília|Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília 19/08/2024 - 19h02 (Atualizado em 19/08/2024 - 19h28 ) ‌



Durante a prova, 500 pessoas foram eliminadas por outros tipos de descumprimento do edital Bruno Peres/Agência Brasil - 18.08.2024

O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) divulgou nota nesta segunda-feira (19) para confirmar que pessoas que tenham preenchido incorretamente o cartão de respostas do CNU (Concurso Nacional Unificado) serão eliminadas, conforme previsto em edital. “Após consulta à banca aplicadora e consulta jurídica, definiu que, em respeito ao edital, ocorrerá a eliminação dos candidatos”, diz o texto (leia na íntegra abaixo).

O tema se tornou polêmico nas redes sociais ao longo do domingo (18) depois que a ministra Esther Dweck disse em coletiva de imprensa que as provas seriam consideradas, mesmo que o cabeçalho das folhas de respostas estivesse incompleto.

“Em relação à questão do número no caderno de provas, eu queria de novo reforçar, a gente falou muitas vezes leia o edital, leiam também as instruções da prova. Estava muito claro isso, mas não será eliminado. A Cesgranrio vai fazer um esforço enorme para conseguir identificar tinham formas pelas pela localização das questões etc dessas conseguir identificar”, respondeu.

O trecho pode ser visto na transmissão feita pelo canal do governo federal:

‌



A fala repercutiu nas redes sociais, com candidatos comentando que todo o concurso poderia ser questionado judicialmente, uma vez que a exceção seria falta de isonomia no tratamento dado aos concorrentes. Segundo dados do próprio ministério, aproximadamente 500 pessoas foram eliminadas do ‘Enem dos Concursos’ ainda durante a realização do exame por descumprir diferentes regras do edital.

Ouvir falar que a Ministra não vai eliminar as pessoas que não transcreveram a frase ou não pintaram a bolinha indicando o gabarito. Olha eu espero msm que não seja verdade pq vai desmoralizar o CNU antes de se firmar. As orientações estavam em dois documentos, ler seria o básico — Danilo A. 🏳️‍🌈 (@ideiasfluidas) August 19, 2024

Entre os primeiros a ter a prova cancelada, estavam as pessoas que não quiseram devolver o caderno de questões no término do tempo estipulado. O estabelecido era que os candidatos não poderiam levar o caderno de questões para casa, mas que seriam oferecidas duas folhas de rascunho para que pudessem anotar as respostas e conferir posteriormente. Além disso, eles não poderiam manter consigo o gabarito do período da manhã ao retornar para os testes da tarde.

Confira a íntegra da nota do MGI:

Em relação às pessoas que não preencheram toda a identificação do cartão de respostas, o Ministério da Gestão informa que, após consulta à banca aplicadora e consulta jurídica, definiu que, em respeito ao edital, ocorrerá a eliminação dos candidatos.