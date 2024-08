CNU teve taxa de abstenção de 54,12% e 970 mil pessoas presentes, informa ministério Balanço de participação do ‘Enem dos Concursos’ foi divulgado nesta segunda-feira (19); desistência foi maior para nível médio Brasília|Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília 19/08/2024 - 18h25 (Atualizado em 19/08/2024 - 18h37 ) ‌



Bloco ambiental, agrário e biológicas teve menor desistência do CNU Tânia Rêgo/Agência Brasil - 18.08.2024

O CNU (Concurso Nacional Unificado) teve um índice de desistência de 54,12%, com 970 mil pessoas comparecendo aos locais de prova no domingo (18). Os dados foram informados nesta segunda-feira (19) pelo MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos). O índice de abstenção é ligeiramente maior do que o anunciado pela ministra Esther Dweck em coletiva de imprensa logo após o término dos testes.

“É algo em torno de 52%. Era esperado, está dentro do esperado. Na nossa visão, até surpreende positivamente dada a envergadura, a quantidade de municípios, a quantidade de pessoas que estavam fazendo a prova pela primeira vez”, declarou.

Os dados de ausência foram divulgados por bloco, divididos de 1 a 8, conforme a área de interesse. Nesse recorte, o menor índice foi da área 3, ambiental, agrário e biológicas, com 47,98% de candidatos ausentes. Já a maior, foi para os cargos de nível médio, com 62,05% de faltas.

O relatório da pasta divulgou que o índice mais baixo entre os tipos de inscrição foi de 39,28% nas cotas para pessoas com deficiência (PCD). A pasta não publicou os percentuais para as demais formas de ingresso.

Confira a abstenção por bloco: