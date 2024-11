Colisão de carros deixa quatro feridos na madrugada deste sábado no DF Vítimas foram levadas para hospitais pelo Samu e Corpo de Bombeiros; colisão aconteceu na rodovia DF 365 Brasília|Do R7, em Brasília 02/11/2024 - 09h35 (Atualizado em 02/11/2024 - 09h35 ) twitter

Acidente deixou quatro pessoas feridas CBMDF/Divulgação - 02.11.

Uma colisão entre dois carros deixou quatro pessoas feridas na madrugada deste sábado (2) no Distrito Federal. O acidente aconteceu por volta das 4h, na rodovia DF 365, próximo do Rancho do Vaqueiro, sentido Formosa. O condutor de um dos veículos, um carro elétrico, foi resgatado com fraturas nas pernas e escoriações e levado ao Hospital de Base. Já o passageiro, de 21 anos, estava com suspeita de fratura na perna e nas costelas.

No outro carro, o condutor ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pela equipe dos bombeiros. Ele estava com uma fratura na perna e foi levado ao Hospital Regional de Sobradinho consciente e orientado. No mesmo carro, um jovem de 23 anos foi atendido com queixas de dores no peito e nos braços.

Os bombeiros atenderam a ocorrência em cinco viaturas. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF.