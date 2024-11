Com a chegada de novo voo nesta terça (29), Brasil já repatriou 1.859 pessoas que estavam no Líbano Novo grupo conta com 221 passageiros, sendo nove crianças de colo e um animal de estimação Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 29/10/2024 - 07h53 (Atualizado em 29/10/2024 - 13h13 ) twitter

Brasil já resgatou 1.859 pessoas do Líbano Divulgação/FAB - 28/10/2024

O novo voo de repatriação de brasileiros e familiares que estavam no Líbano pousou em Guarulhos (SP) na manhã desta terça-feira (29). A bordo, estavam 221 passageiros, incluindo nove crianças de colo e um animal de estimação. A missão começou no começo do mês e foi responsável pelo transporte de 1.859 pessoas e 23 pets. O Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Beirute, está em contato com brasileiros e seus familiares próximos para prestar assistência consular e verificar a necessidade de promover um novo voo de repatriação.

Além disso, as aeronaves da missão são utilizadas para transportar insumos estratégicos para o Líbano. No sábado (26), uma carga de 16,8 toneladas de produtos, entre medicamentos e cestas básicas, foi levada para a região.

Operação já possibilitou doações ao Líbano de sete cargas de medicamentos, seringas descartáveis e envelopes para reidratação, além de medicamentos e cestas básicas Divulgação / FAB - Arquivo

O Ministério da Saúde doou 400 mil ampolas de midazolam, utilizado para sedação pré-cirúrgica e para intubação orotraqueal. Ao todo, o Brasil já enviou sete cargas de ajuda humanitária.

Veja o histórico da missão

1º voo - 6/10 – 229 passageiros e três pets

– 229 passageiros e três pets 2º voo - 8/10 – 227 passageiros e quatro pets

– 227 passageiros e quatro pets 3º voo - 10/10 – 218 passageiros e cinco pets

– 218 passageiros e cinco pets 4º voo - 12/10 – 211 passageiros

– 211 passageiros 5º voo - 14/10 – 220 passageiros e dois pets

– 220 passageiros e dois pets 6º voo - 19/10 – 212 passageiros e um pet

– 212 passageiros e um pet 7º voo - 22/10 – 82 passageiros (incluindo 11 crianças de colo) e um pet

– 82 passageiros (incluindo 11 crianças de colo) e um pet 8º voo - 25/10 – 239 passageiros (incluindo 19 crianças de colo) e três pets

– 239 passageiros (incluindo 19 crianças de colo) e três pets 9º voo - 29/10 – 221 passageiros (incluindo nove crianças de colo) e um pet

Assistência

Ao chegarem ao Brasil, as famílias são recebidas por equipes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e da Agência da ONU para as Migrações. Aqueles que não possuem rede de proteção familiar são encaminhados para hospedagens temporárias e, em alguns casos, podem integrar programas sociais, como o Bolsa Família.