Com aproximação da COP30, Belém é desafiada a aumentar capacidade da rede hoteleira Governo prevê investimentos de R$ 5 bilhões em obras de infraestrutura; capacidade da rede hoteleira é preocupação Brasília|Hellen Leite, do R7, em Brasília 20/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 20/10/2024 - 02h00 )

COP30: Belém se prepara para evento internacional Bruna Brandão/MTUR

Com pouco mais de um ano até a 30ª edição da COP (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), o governo corre contra o tempo para finalizar as obras no prazo para o evento. A conferência está marcada para novembro de 2025 em Belém, no Pará, Segundo a Secretaria Extraordinária da COP30, ligada à Casa Civil da Presidência da República, os desafios estão, especialmente, nas obras de infraestrutura e na capacidade da rede hoteleira.

A programação do governo federal prevê um investimento de R$ 5 bilhões em obras de infraestrutura e drenagem. Expectativa é de que os investimentos também gerem cerca de 20 mil novos empregos diretos e indiretos nas áreas de infraestrutura e turismo.

Para a secretaria, um dos principais desafios de Belém é a hospedagem, especialmente com a espera de que a cidade receba 100 mil pessoas durante um período de 15 a 20 dias.

Estão previstos 150 chefes de Estado, acompanhados por suas comitivas, e 50 mil delegados que participarão de negociações sobre meio ambiente e clima. Durante o Círio de Nazaré, que atrai cerca de 1 milhão de pessoas em quatro dias, a cidade nunca enfrentou colapsos em serviços de água ou alimentação. No entanto, a situação pode ser diferente com a chegada das delegações.

Isso porque, atualmente, o sistema de hospedagem não é suficiente para atender à demanda, especialmente por hotéis de quatro e cinco estrelas.

A solução encontrada inclui a construção de dois novos hotéis, feitos por meio de acordos, reformas em estabelecimentos existentes e a instalação de 500 novos apartamentos modulares, todos com padrão cinco estrelas, que servirão como legado para o governo do estado.

Além disso, serão utilizados dois navios de cruzeiro, em parceria com empresas do setor de turismo e navegação. Eles terão a capacidade para acomodar até 5 mil hóspedes adicionais. Para viabilizar essa operação, o governo federal licitou obras de dragagem no canal de acesso e nos berços do Porto de Belém, permitindo a entrada de embarcações maiores. Foram investidos R$ 200 milhões nessa obra.

O Aeroporto Internacional de Belém também está passando por reformas, conforme estipulado no contrato de concessão da área. A Base Aérea está recebendo investimentos para melhorar a capacidade de recepção dos chefes de Estado, incluindo três áreas VIP para suas chegadas.

A área da segurança está sendo abordada por meio de um plano que envolve as forças de segurança estaduais, as Forças Armadas, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a ABIN e o GSI.

Em uma série de oficinas, o governo, em colaboração com essas forças, elaborou uma matriz de responsabilidades para garantir a proteção dos chefes de Estado, da população e de pontos críticos da cidade, como o abastecimento de água e a segurança marítima. A próxima etapa será desenvolver planos táticos operacionais para cada uma das forças envolvidas.