Com baixa umidade, primeiro de agosto marca o 100º dia sem chuva em Brasília Brazlândia está há mais tempo na seca, com 111 dias sem precipitação; Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 01/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 01/08/2024 - 02h00 ) ‌



Não há previsão de chuva pelos próximos dias Paulo H. Carvalho/Agência Brasília - Arquivo

Brasília completa 100 dias sem chuva nesta quinta-feira (1º) e o Distrito Federal está em alerta amarelo por baixa umidade. A última chuva registrada na área do Plano Piloto e do Sudoeste foi em 23 de abril. Brazlândia está há mais tempo na seca, com 111 dias sem precipitação; Paranoá e Águas Emendadas estão há 110 e Gama há 109.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), agosto vai continuar a tendência de inverno, com estiagem, clima seco e amplitude térmica — diferença entre as temperaturas mínimas e máximas —, com dias quentes e noites frias.

O Distrito Federal se encontra em alerta amarelo, que significa que a umidade do ar está entre 30% e 20%, mas que a tendência é que abaixe para laranja (20% e 12%) e chegue a níveis vermelhos, que são abaixo de 12%. O instituto alerta que o clima de agosto proporciona aumentos de focos de queimadas.

Não há indicativos, pelos próximos 10 dias, de chuvas no Distrito Federal. A previsão é que as temperaturas se mantenham entre 12ºC e 30ºC.

Além de desconforto, a baixa umidade traz problemas de saúde, como irritação nos olhos, dor de cabeça, desidratação e predisposição de doenças e infecções respiratórias de maneira geral. A pneumologista Gilda Fonseca alerta que é importante ficar atento a alterações como fôlego curto, tosse seca, boca e olhos secos e outras mudanças habituais, principalmente em crianças e idosos.

A médica afirma que é importante manter doenças crônicas sob controle e a vacinação em dia. “A prevenção consiste em boa alimentação, hidratação, umidificação do ambiente — com umidificador, bacia com água, toalhas úmidas —, realizar exercícios físicos em um horário com temperatura mais amena, com roupas leves e claras”, explica.