Com representantes de todo o país, conferência discute direitos da pessoa com deficiência Evento ocorre em julho após oito anos de pausa; entre os principais temas estão cidadania e acessibilidade, financiamento e comunicação

Conade definiu 72 dos 720 delegados da conferência José Cruz/ Agência Brasil - 03/04/2023

A Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência será retomada no próximo mês após uma pausa de oito anos. Esse é o principal evento do país para discutir as prioridades em políticas públicas para essa população. Com 720 delegados de todo o Brasil, a 5ª edição ocorre de 14 a 17 de julho em Brasília. Entre as principais pautas estão: a avaliação biopsicossocial unificada, participação e controle social, cidadania e acessibilidade, financiamento e promoção de direitos, desafios da comunicação universal.

O tema escolhido para a retomada foi “O cenário atual e futuro na implementação dos direitos da pessoa com deficiência: construindo um Brasil mais inclusivo”. A ideia é que a sociedade civil e o poder público façam um diagnóstico e debatam as principais demandas do país para garantir o acesso à inclusão e aos direitos das pessoas com deficiência em todo o território nacional.

A organização foi feita pelo MDHC (Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania) ao longo de 2023 e início de 2024. No segundo semestre do ano passado, foram realizadas as conferências municipais e, no primeiro deste ano, as estaduais e distrital. Destes eventos, foram eleitos 648 deletados. Os 72 restantes foram definidos pelo Conade (Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência).