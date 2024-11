Combate a fome inclui enfrentamento da mudança do clima, diz ministra Marina Silva Em entrevista exclusiva à repórter Tainá Farfan, a chefe da pasta do Meio Ambiente comemorou o G20 e contou de projeto contra desastres ambientais Brasília|Do R7, em Brasília 22/11/2024 - 12h23 (Atualizado em 22/11/2024 - 12h23 ) twitter

Entrevista com Marina Silva Reprodução/Record

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, tornou-se um dos destaques do G20, no início desta semana, no Rio de Janeiro. Por uma questão simples: um dos temas discutidos no encontro de líderes das 20 maiores economias do mundo e convidados era exatamente os problemas das mudanças climáticas.

Não poderia ser diferente na viagem que ela fez em seguida para Baku, no Azerbaijão, na Cúpula do Clima (COP29). Lá, em seu discurso, afirmou que meta climática é como controle de inflação.

Em entrevista à repórter Tainá Farfan, Marina deixou claro como assuntos econômicos e do dia a dia, como inflação, fome e pobreza, estão intimamente ligados com a questão ambiental.

“O presidente Lula pautou a questão do combate a fome, e neste debate cobrou dos países desenvolvidos que esses recursos seja alocados para combater a fome e a pobreza, e para o enfrentamento da mudança de clima", apontou a ministra.

Na conversa, Marina citou religião, filosofia e ciência para mostrar que é possível construir um mundo que respeite mais o meio ambiente. Falou sobre a necessidade de combater as fake news e elogiou o presidente norte-americano Joe Biden, que visitou a Amazônia.

Por fim, discorreu sobre projetos internos para que o Brasil consiga sobreviver às consequências das chuvas e secas, que mataram milhares de pessoas e destruíram partes grandes de ecossistemas. Na opinião dela, a prática agora é usar investimentos e aplicar estudos para preparar a população da melhor forma possível em momentos de desastres ambientais.

Confira a entrevista na íntegra:

