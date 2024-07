Começa a vencer nesta semana a última parcela do IPVA no DF; confira cronograma Datas de vencimento variam de acordo com a placa do veículo; boleto pode ser emitido no site da Receita do DF Brasília|Do R7, em Brasília 22/07/2024 - 08h41 (Atualizado em 22/07/2024 - 08h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Última parcela do IPVA vence ao longo da semana Paulo H. Carvalho/Agência Brasília -

Começa a vencer nesta semana a última parcela do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2024 no Distrito Federal. A data varia conforme o final da placa do veículo e o boleto pode ser emitido no site da Receita do DF ou por meio do aplicativo Economia DF (acesse aqui).

Veja cronograma abaixo de vencimentos:

Placas com final 1 ou 2: 22/07;

Placas com final 3 ou 4: 23/07;

Placas com final 5 ou 6: 24/07;

Placas com final 7 ou 8: 25/07; e

Placas com final 9 ou 0: 26/07.

Subsecretário da Receita do DF, Anderson Borges Roepke explica que após o vencimento a equipe da Receita do DF envia um e-mail para o contribuinte informando que o IPVA está vencido e solicita o pagamento do imposto pelo site ou aplicativo da Secretaria de Economia. “Pelo site da Receita ou pelo Aplicativo o usuário consegue imprimir o boleto atualizado”, detalha.

O IPVA de 2024 começou a ser pago em fevereiro. Até o dia 12 deste mês, foram pagos R$ 1,2 bilhão, valor 6,02% maior do que o cobrado no mesmo período do ano passado. A estimativa é de arrecadar R$ 1,7 bilhão ao fim da última parcela do imposto. O dinheiro é investido em áreas como educação, saúde, segurança e infraestrutura.

Publicidade

“O motorista que estiver em dia com o IPVA e com o licenciamento garante o direito de rodar pelas vias do DF sem estar sujeito a apreensão do veículo por meio de blitzes e fiscalizações”, lembra o subsecretário.

O imposto é anual e obrigatório. Atrasos no pagamento também podem levar à cobrança de juros e multas, bem como à inclusão do nome do devedor na Dívida Ativa do DF.