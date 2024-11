Começa campanha Papai Noel dos Correios; veja como adotar cartinha Campanha de Natal completa 35 anos em 2024; ano passado 270 mil cartinhas foram adotadas Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 04/11/2024 - 23h28 (Atualizado em 04/11/2024 - 23h28 ) twitter

Campanha Papai Noel do Correios foi lançada na sexta Paulo Pinto/Agência Brasil

A partir desta quarta-feira (6) as cartinhas do Papai Noel dos Correios já poderão ser adotadas para o Natal deste ano. Os interessados poderão ir em um dos dez pontos do Distrito Federal ou fazer a escolha online. A entrega dos presentes deve ser feita de forma presencial.

Este ano, a campanha completa 35 anos de existência. No ano passado, pela primeira vez todos os pedidos das crianças foram atendidos. Foram 270 mil cartinhas adotadas.

A campanha atende os pedidos de Natal de crianças de até 10 anos em situação de vulnerabilidade social, alunos matriculados em escolas da rede pública (do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, independentemente da idade) e de instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos. Este ano, uma parceria com o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) também incluiu crianças assistidas pelas Coordenadorias da Infância e da Juventude dos Tribunais de Justiça das capitais

Os interessados podem adotar as cartinhas até 9 de dezembro. Os presentes devem ser entregues até 16 de dezembro.

O prazo para as crianças escreverem suas cartinhas e entregarem em um dos pontos de coleta começa nesta terça-feira (5) e vai até 6 de dezembro.

Este ano, a campanha também contará com uma carreata de luz que vai percorrer todas as capitais brasileiras, entre quinta-feira (7) e 14 de dezembro.

Veja os pontos de adoção e entrega de presentes no DF

Águas Claras

Agência Águas Claras Shopping

Asa Norte

Agência Brasília Shopping

Agência Central de Brasília / Casa do Papai Noel dos Correios – SBN Quadra 1 Bloco A

Agência dos Correios W3 508 Norte – 508 Bloco D Térreo

Taguatinga

Agência Taguatinga Centro - Quadra C1, Lote 9 e 10, Lojas 2 e 3

Guará

Agência Guará I - QE 2 Bloco P

Asa Sul

Agência 212/412 Sul

Sudoeste

Agência Sudoeste - CCSW 5 Lote 1 Bloco A