Comércio do DF pode contratar até 3.700 trabalhadores temporários para o fim do ano Levantamento aponta que comércio pode ter menos temporários do que no fim de 2023, quando 6.200 trabalhadores foram contratados Brasília|Edis Henrique Peres e Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 07/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 07/11/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em 2023, foram 6,2 mil temporários no período Rovena Rosa/Agência Brasil - Arquivo

O comércio do Distrito Federal pode contratar até 3.700 trabalhadores temporários para as demandas de fim de ano, o que significa 40% a menos do que o volume do final de 2023, que teve 6.200 contratações. O levantamento é do Instituto Fecomércio , que aponta que a média esperada é de 3,2 funcionários temporários contratados por empresa.

Segundo o presidente do Fecomércio, José Aparecido Freire, a queda pode representar uma antecipação das contratações e cautela nos rumos da economia.

“Tivemos uma queda na expectativa em relação ao ano passado, mas também registramos um bom desempenho do comércio ao longo do ano, o que contribuiu para queda no desemprego no Distrito Federal”, observa.

De acordo com ele, no entanto, “pode ter havido uma antecipação de contratação dessas vagas temporárias, ou os empresários estão mais cautelosos com os rumos da economia”.

‌



Apesar da diminuição na perspectiva de contratados, considerando a tendência dos últimos anos, a previsão pode ser superada. No ano passado, a expectativa era de 4.300 contratações temporárias, mas o valor chegou a 6.200. Em 2022, as contratações ficaram 10% acima do que foi estimado no primeiro momento. Em 2021, o levantamento apontava uma tendência de 1.800 contratações temporárias, mas o número chegou a 2.100.

“Vamos aguardar o resultado do pós-vendas e ver se a expectativa será novamente superada, como ocorreu em 2023″, avaliou Freire.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Demanda por vagas

Segundo o levantamento da Federação, os setores com maior demanda são os bares, restaurantes, lanchonetes, cabeleireiros, papelarias, livrarias e suprimentos de informática, com uma média de quatro trabalhadores temporários por estabelecimento. O estudo aponta, também, que a maioria dos lojistas (93,8%) possui a intenção de efetivar funcionários temporários após o período festivo.

A pesquisa aponta que 44,3% dos comerciantes têm intenção de fazer contratações temporárias. Nos segmentos com alto volumes de vendas durante as datas (calçados, cama, mesa e banho, cosméticos, etc), o número chega a 53,6%.

‌



Quanto ao período de contratação, 39,2% dos comerciantes pretende começar na segunda quinzena de novembro, e 24,43%, na primeira quinzena. Além disso, 17,6% devem começar a contratar no começo de dezembro.

A preferência é por funcionários com flexibilidade de horário (25,2%), comportamento proativo (22,3%) e experiência prévia (20%). Os empresários também avaliam características comportamentais, como responsabilidade, cordialidade e assiduidade.

Metodologia

Os dados da Pesquisa sobre Contratação de Mão de Obra Temporária no Comércio Varejista do DF foram coletados entre os dias 28 de outubro e 1 de novembro de 2024. O conjunto analisado foi de 402 empresas, distribuídas entre mais de 20 segmentos do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do DF.