Comissão da Câmara adia votação de PECs que limitam poderes do Supremo Comissão de Constituição e Justiça tem pacote de projetos que limitam poderes do Supremo na pauta Brasília|Hellen Leite, do R7, em Brasília 27/08/2024 - 16h58 (Atualizado em 27/08/2024 - 17h04 ) ‌



Câmara começa a discutir propostas que restringem poderes de ministros do STF Fellipe Sampaio /STF

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara adiou nesta terça-feira (27) a votação de admissibilidade de duas PECs (propostas de emenda à Constituição) que limitam os poderes do STF (Supremo Tribunal Federal). As propostas tiveram o pedido de vista aprovado, que é quando os parlamentares pedem mais tempo para analisar os relatórios. As matérias foram colocadas em votação no contexto de tensões entre o Parlamento e o STF, especialmente após a Corte suspender o pagamento de emendas parlamentares.

Parlamentares da base governista articularam pedidos de vista, alegando que a comissão precisa de mais tempo para avaliar a constitucionalidade das propostas. Eles também criticaram o fato de os projetos terem sido colocados na pauta da comissão, sugerindo que foi uma retaliação ao STF.

Uma das propostas em discussão é a PEC 8/2021, que busca limitar as decisões individuais dos ministros do STF. O relator da PEC, deputado Filipe Barros (PL-PR), líder da oposição na Câmara, apresentou um relatório favorável à admissibilidade do texto.

A proposta sugere proibir que decisões individuais de ministros do STF e de outros tribunais suspendam leis aprovadas pelo Congresso Nacional, determinando que as questões sejam decididas por um colegiado de juízes ou ministros, em vez de por um único juiz.

‌



Esse é exatamente o caso da decisão que suspendeu a execução das emendas parlamentares. Inicialmente, a suspensão foi decidida de forma monocrática pelo ministro Flávio Dino. Posteriormente, essa decisão foi confirmada pelo plenário do Supremo.

A outra PEC que teve a discussão adiada foi a PEC 28/2024, que permite que deputados e senadores podem suspender uma decisão do STF por até dois anos, prorrogáveis por mais dois anos, caso considerem que a decisão “excede o adequado exercício da função jurisdicional”. Para que a suspensão seja efetivada, é necessário o voto de pelo menos dois terços dos membros do Senado (54) e da Câmara dos Deputados (342).

‌



O relator da proposta na CCJ, deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP), descreveu a medida como um “aprimoramento do sistema de freios e contrapesos” e afirmou que é “plenamente constitucional”. “[A PEC] preserva inalteradas as funções típicas dos poderes, bem como a autonomia e o livre exercício de cada um”, destacou Bragança em seu relatório.

“Quando se fala em harmonia, temos que abordar princípios que atuam em conjunto. Primeiro, concentração de poder. Para ter harmonia, não pode haver concentração de poder. Também precisamos discutir a questão da autonomia, que não significa independência absoluta quando se busca harmonização. Não podemos aceitar subordinação. e esse princípio está sendo violado de forma patente”, afirmou ao defender a matéria.

‌



Pacote contra o STF na CCJ

Na semana passada, a presidente da CCJ, Caroline de Toni (PL-SC), pautou um pacote de projetos que visa limitar os poderes dos ministros do STF. Além das PECs, ainda foram incluídos na pauta dois projetos de lei que atingem as competências dos ministros do Supremo.

O Projeto de Lei 4754/2016 propõe que ministros possam ser considerados culpados por crime de responsabilidade se agirem de forma a invadir as competências do Poder Legislativo ou Executivo.

Já o Projeto de Lei 658/2022, também pautado para a sessão, estabelece, entre outras medidas, a proibição para os ministros da Corte de emitirem opiniões sobre assuntos relacionados a outros Poderes.

Caroline de Toni, negou que o pacote de propostas seja uma resposta direcionada aos ministros do Supremo. “As proposições têm como objetivo garantir o pleno funcionamento das instituições e proporcionar mais segurança jurídica para todos nós que integramos o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário”, afirmou.

“O propósito das propostas é reduzir o natural tensionamento entre os Poderes, aprimorando a legislação para que as competências de cada um sejam mais claras e respeitadas”, concluiu.