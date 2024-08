Comissão da Câmara aprova Moção de Louvor a medalhistas olímpicos O requerimento, apresentado pelo deputado Márcio Marinho (Republicanos-BA), foi aprovado de forma simbólica Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 27/08/2024 - 11h25 (Atualizado em 27/08/2024 - 11h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Comissão da Câmara aprova Moção de Louvor a medalhistas Gaspar Nóbrega/COB - Arquivo

A Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (27) uma “Moção de Louvor” para homenagear os atletas brasileiros que conquistaram medalhas nas Olimpíadas de Paris, na França. O requerimento, apresentado pelo deputado Márcio Marinho (Republicanos-BA), foi aprovado de forma simbólica, sem a necessidade de registro nominal de votos.

Marinho destacou que o Brasil alcançou 20 medalhas, a segunda melhor marca da história do país na competição, ficando atrás apenas da edição anterior dos jogos, em Tóquio, Japão. O deputado também ressaltou o protagonismo das mulheres na conquista das medalhas deste ano.

“Das 20 medalhas conquistadas, 12 foram em competições femininas, além de uma por equipes mistas no judô. Os homens conquistaram sete. Esses atletas representaram o melhor do esporte brasileiro, inspirando futuras gerações”, afirmou Marinho no pedido de moção.

“Esta moção de louvor visa reconhecer e incentivar o esporte nacional por meio de nossos atletas, que, com muito esforço, alcançaram esses resultados.”

‌



Lula recebe atletas olímpicos de Paris-2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na segunda-feira (26) no Palácio do Planalto 35 atletas que participaram dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, encerrados em 11 de agosto. O Brasil teve o segundo melhor desempenho da história nesta edição, com 20 medalhas em 11 modalidades — em Tóquio-2020, foram 21 medalhas. Entre os 11 medalhistas do grupo que se encontrou com Lula, estavam a judoca Bia Souza, que conquistou o primeiro ouro brasileiro em Paris, e Caio Bonfim, vencedor da prata na marcha atlética (veja abaixo a lista completa dos atletas).

Na capital francesa, o Brasil ganhou três ouros, sete pratas e 10 bronzes. Todos os medalhistas de Paris-2024 são beneficiários do Bolsa Atleta ou já participaram do programa, que paga entre R$ 410 (base) e R$ 16.600 (pódio) a cerca de 9 mil atletas. A iniciativa, criada em 2004, recebeu reajuste de 10,86% em julho, poucos dias antes das Olimpíadas.

‌



Ao elogiar a atuação nos Jogos Olímpicos, o presidente cobrou mais apoio ao esporte, inclusive de empresas públicas. “Essa é uma coisa que nós vamos fazer levantamento também, nas empresas públicas brasileiras, quantas delas têm patrocínio para os nossos atletas olímpicos, porque é muito fácil querer patrocinar um time que é campeão, quero ver patrocinar um menino ou menina da periferia deste país que quer praticar esporte”, criticou Lula.

O petista também lamentou a falta de incentivo e de visibilidade. “Quando o atleta está iniciando, nem vendedor de calango quer fazer publicidade dele, ninguém dá a menor importância. Agora vocês vão ver, como vocês ganharam medalha, como vocês vão ser mais chamados para conversar, para fazer publicidade, vai ter alguém que vai dar patrocínio”, completou.

‌



Atletas recebidos por Lula no Palácio do Planalto

1. Abner Teixeira: boxe

2. Ana Sátila: canoagem

3. Arthur Nory: ginástica

4. Augusto Akio, o Japinha: skate

5. Barbara Domingos: ginástica ritmica

6. Beatriz Cunha Tavares: remo

7. Beatriz Souza: judô

8. Bruno Lobo: vela

9. Caio Bonfim: atletismo

10. Edival Pontes “Netinho”: taekwondo

11. Gabriela Lima: rugby

12. Gabrielle Roncatto: desportos aquáticos

13. Geovana Meyer: tiro esportivo

14. Giulia Penalber: wrestling

15. Guilherme Schimidit: judô

16. Julia das Neves Botega Soares: ginástica artística

17. Katleyn Quadros: judô

18. Laura Amaro: levantamento de peso

19. Lucas Verthein Ferreira: remo

20. Macris Fernanda Silva Carneiro: vôlei

21. Marcos D’Almeida: tiro com arco

22. Marina Arndt: vela

23. Michel Augusto: judô

24. Natasha Ferreira: judô

25. Philipe Chauteubrian Freitas: tiro esportivo

26. Rafael Silva: judô

27. Raicca Ventura: skate

28. Stephan Barcha: hipismo

29. Taina Suelen Borges de Oliveira: futebol

30. Tainara Santos: vôlei

31. Thalia Silva: rugby

32. Valdileia Martins: atletismo

33. Willian Lima: judô

34. Yasmin Assis Ribeiro: futebol

35. Ygor Coelho: badminton